Шествие куйбышевцев на 295-летие города

Шествие в День города Куйбышева [Праздничный парад «Мы живем и работаем в Каинске»]
Видео Юлии Настиной
Друзья, подписывайтесь на канал «Аспекта» на YouTube. https://www.youtube.com/channel/UC9P0YHF0f1iwWZLjT5rnrrA
Шествие в День города Куйбышева [Праздничный парад «Мы живем и работаем в Каинске»]
Видео Юлии Настиной
Друзья, подписывайтесь на канал «Аспекта» на YouTube. https://www.youtube.com/channel/UC9P0YHF0f1iwWZLjT5rnrrA
One Comment
После сегодняшнего дня посёлка городского типа последняя молодёжь свалит в Новосибирск.