Шествие куйбышевцев на 295-летие города

Шествие в День города Куйбышева [Праздничный парад «Мы живем и работаем в Каинске»]

Видео Юлии Настиной

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