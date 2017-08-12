Шествие куйбышевцев на 295-летие города

8plus1.ruПраздники Метки: , , , , ,

Шествие в День города Куйбышева [Праздничный парад «Мы живем и работаем в Каинске»]

Видео Юлии Настиной

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One Comment

  1. После сегодняшнего дня посёлка городского типа последняя молодёжь свалит в Новосибирск.

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