Шокированы работой грейдера жители Барабинска

Жители улицы Крылова в Барабинске долго ждали грейдирования дороги и нарезки водоотводных канав. Дождались. Вместо радости — шок.

Дорога после грейдера стала хуже

Прогрейдеровали дорогу на Крылова. Благоустройство работало почти целый день. В итоге жители остались очень недовольны. Дорога расширена до самых заборов. Канавы нарезаны почти под окнами домов.

Пенсионерка Тамара Вольчихина говорит, что придомовая территория сузилась на целый метр. Теперь проезжая часть стала похожа на взлетную полосу.

Улицу немного отсыпали строительным мусором, но кирпичи остались лежать посередине. Дорога не выровнена.

Трубы и мостики были убраны частично. Жители тех домов, где вывернули водоотводные трубы, возмущаются. Это лишняя для них проблема — нужно трубы возвращать на место либо вода пойдет под дом. Особенно для пенсионеров.

Тамара Михайловна беспокоится о том, где будет складировать снег зимой. Территория ее усадьбы не позволит вмещать большие сугробы.

Как нужно грейдировать?

Письменных регламентов с указанием, где и как грейдировать, в городе нет, пояснила мастер МБУ «Городская служба благоустройства» Ольга Краснова. Водитель автотехники работает, ориентируясь на имеющуюся проезжую часть и канавы.

Частота грейдерования регулируется Регламентом содержания улично-дорожной сети. Грейдер должен выравнивать улицу дважды за лето, как следует из документа.

На улице Крылова визуально видны недочеты грейдирования. Однако, исправлять их уже никто не будет. Тем более, что техника, по словам специалиста, вновь вышла из строя.

Жителям теперь остается надеяться на собственные силы. Они хотят пожаловаться на депутата, который выполнил их просьбу по грейдированию улицы. Кроме того, озвучили свои претензии работникам службы благоустройства.

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На что должен ориентироваться грейдер, по-вашему?

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