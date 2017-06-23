Шторм идёт в Куйбышев и Барабинск

Экстренное предупреждение. 25 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами — сильные, грозы, град, усиление ветра до 25 мс.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.
Отдел ГО и ЧС администрации просит куйбышевцев и барабинцев проявлять бдительность и осторожность, а также по возможности в период ненастной погоды не выходить из дома, не оставлять без присмотра детей, не оставлять транспорт во дворах домов.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».