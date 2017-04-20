Сколько бензина и денег требует посевная в Барабинске

Готовится к посевной компании Барабинский район. Для посева запланированных площадей уже есть 100% семян зерновых культур, как сообщает пресс-служба районной администрации.

Приобретено 10 тонн овса «Ровесник», 9 тонн вики, суданской травы — 15 тонн, гороха — 15 тонн, подсолнечника — 10 тонн, донника — 2 тонны, люцерны — одна тонна. Запланировали протравить 1 460 тонн семян зерновых культур.

На посевной задействуют 121 единицу тракторов, сеялок — 186, в том числе четыре посевных комплекса, 52 культиватора, 850 борон тракторных. Общая готовность тракторного парка составляет 90%, прицепного инвентаря — 85%.

Для оперативного реагирования и сокращения простоев на весенне-полевых работах в хозяйствах будет задействовано 12 механизированных заправщиков. Они обеспечат заправку тракторов горюче-смазочными материалами прямо в поле.

На весенне-полевые работы требуется 612 тонн дизельного топлива, 82 тонны бензина и 34 тонны дизельного масла. В наличии 160 тонн дизельного топлива, 36 тонн бензина.

Предварительная стоимость посевной в этом году — более 42 миллионов рублей. Получена субсидия на возмещение части затрат в размере 15 миллионов 715 тысяч рублей.

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