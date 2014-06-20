Сколько забот у директора в Куйбышеве

Истинное сокровище для людей — умение трудиться.

Елена Манушкина, директор спортивного оздоровительного центра в Куйбышеве, очень тепло отзывается о своем большом коллективе. Конечно, руководить непросто, но коллектив сложившийся, дружный. Благодаря педколледжу, который готовит профессиональные кадры, вливаются молодые, деятельные инструкторы.

Елена Витальевна говорит о городской лыжной базе, которая приготовила для жителей города подарки в феврале — бесплатное катание на лыжах, акцию «Зимние забавы», «Масленица» и другие. Планов очень много: сделать более востребованной лыжную трассу на стадионе, создать снежный городок на катке, решить вопрос о доступности маломобильных групп в помещение, организовать волонтеров для обучения катания на коньках новичков…

Елена Манушкина понимает, как важно жить сегодняшним днем, поддерживать поверхность катка, хоккейных площадок в рабочем состоянии, корректировать лыжные трассы. Ведь нынче такая заснеженная зима! Да, забот хватает. Но душу греет горка на стадионе, которая стала украшением катка и другие, казалось бы, мелочи.

Елена Витальевна – бухгалтер с большим стажем, и это помогает ей, начинающему руководителю, решать грамотно финансовые трудности, продолжать работу, в организацию которой было вложено много сил и времени ее коллегами. Труд руководителя — нелегкий.

После трудовой недели — активный отдых. Елена Манушкина с детства любит зимние виды спорта. Еженедельно, чаще всего,в выходные — лыжи или коньки. Воспоминания о зимней рыбалке на озере Тенис – самые яркие и незабываемые.

Любовь к спорту привита и детям. Старший сын имеет третий взрослый разряд по волейболу, увлекается современными танцами. Будучи студентом, по-прежнему посещает танцевальную студию в Доме детского творчества.

После активного отдыха в семье любят посидеть за столом. Организатор приготовления кулинарных изысков, незаменимый мамин помощник — младший сын. Вместе с мамой очень любит готовить мясные блюда. Чебуреки — его гордость!

В семье Елена Витальевна создала атмосферу мира, покоя. Да, когда дома уютно и радостно, на работе все спорится.

Любовь Белова

В чем секрет хорошего руководителя?

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