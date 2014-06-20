Скользим и падаем на тротуарах в Куйбышеве

Еще пару недель назад куйбышевцы активно обсуждали плохую уборку снега, а сегодня появилась новая причина для недовольства — гололед. В некоторых районах города можно встретить «катки» протяженностью до нескольких метров, пешеходные зоны похожи на скопище ям и снежных бугров.

Елена,

жительница Куйбышева:

Весенние тротуары в городе ещё хуже, чем зимой. По ним невозможно спокойно пройти. Что-то пытаются делать, но, наверное, не получается все сразу.

На гололед жалуются жители всех микрорайонов. Даже в центре города тротуары покрыты коркой льда. Самое трудное время суток – утро, когда основная масса куйбышевцев идет на работу, в школу, детский сад. В некоторых местах скользкую часть невозможно обойти.

Большинство горожан старается ходить по льду с осторожностью, но даже это не спасает от падений и травм. Чаще всего жертвы гололеда отделываются синяками, но иногда получают достаточно серьезные повреждения. И таких случаев в этом году немало.

Галина Федькина упала на остановке «Заводская», наступив на скользкий ледяной бугор. Результатом падения стал перелом лучевой кости руки со смещением. Приговор врачей – три недели гипса и две недели ношения ортеза. В общей сложности 35 дней фиксации. Затем – период реабилитации, и ещё неизвестно, каковы будут последствия перенесенной травмы.

Галина Федькина:

В этом году в реабилитационном центре аншлаг, очень много народа с переломами рук и ног.

Однако не видно, чтобы коммунальные службы города переживали по поводу гололеда. Ещё в октябре дорожники рапортовали о том, что заготовлено более 600 тонн соли и песка. Если учесть среднюю грузоподъемность КамАЗов, то это более 60 самосвалов.

Через три дня после падения Галины бугор срезали. Претензий женщина предъявлять не стала.

В куйбышевском районном суде и прокуратуре подтвердили, что обращений от жителей с жалобами на скользкие тротуары не поступало. Судьи отметили, что люди у нас терпеливые, ждут, когда о них позаботятся те, кто обязан это делать.

Кто виноват, и что делать?

Лучше не ждать. Если здоровью человека причинен вред, то, в соответствии с законодательством, он должен быть возмещен. Поэтому, когда травма получена по причине ненадлежащего содержания вверенной территории, можно обратиться в суд. Главное – установить виновника вреда.

Виновником является та организация, в чьи обязанности входит содержание территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территории, то это будет управляющая компания; если на ступеньках магазина или учреждения – то собственник здания; если на улице, остановке или в других общественных местах, то ответственным будет муниципальное образование.

Если вы упали в результате гололеда, и очевидно, что на данной территории не проводились антигололедные мероприятия, не спешите покинуть место, где произошла травма. Вызовите «скорую», которая отметит место и время происшествия. По возможности запишите фамилии и адреса лиц, оказавшихся свидетелями произошедшего. Попросите их снять случившееся на видео или сделать фотографию.

Получите от медицинской организации справку с точным указанием скользкого места и заключением о телесных травмах, а также направлением на лечение. Сохраните чеки и квитанции на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги.

С этими документами обращайтесь с претензией к виновнику лично или заказным письмом, выдвинув требование о компенсации причинения вреда. Если собственник отказывается признать вину, смело обращайтесь в суд.

Истец вправе требовать:

— сумму утраченной заработной платы за период нахождения в отпуске по болезни; понесенные расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное получение. (ст. 1085, 1086 ГК РФ, п.27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 №1);

— компенсацию морального вреда (п.32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N1);

— возмещения вреда имуществу, которому был причинен ущерб при падении на гололеде или в иной травмоопасной ситуации (ст. 1064 ГК РФ);

— судебные расходы, в том числе на оплату услуг представителя (ст. 99, 100 ГПК РФ).

Выдержки из Правил благоустройства города Куйбышева

В зимний период дорожки, садовые скамейки, урны и прочие элементы, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до асфальта. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка мелким песком.

Тротуары и лестничные сходы мостов должны быть очищены на всю ширину до покрытия.

В период интенсивного снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.

Ответственные лица обязаны производить обработку скользких участков пескосоляными и (или) специальными противогололедными смесями.

Технология и режимы производства уборочных работ тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

Где в Куйбышеве опасные тротуары?

Еще по теме:

Как будут бороться со снегом и гололедом в Куйбышеве