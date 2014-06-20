Сладкие воспоминания

С приближением новогоднего праздника мы ждём волшебства, чудес и подарков. Год от года наши мечты и желания становятся разнообразнее, удивительнее и необыкновеннее.

Когда смотрю на обилие новогодних подарков, вспоминаю свои детские годы. Такое мне, в своё время, даже и во сне не снилось! Но, независимо от смены эпох, как в старые добрые времена, особым предпочтением пользуются кондитерские изделия, которые вызывают у меня сладкие воспоминания.

Когда-то вершиной моих новогодних мечтаний был набор конфет в простом бумажном пакете, где ещё лежало ароматное яблоко и, самое главное, долгожданный мандарин. Это считалось настоящим новогодним сладким счастьем!

Такого, как сейчас, разнообразия не было. Названия конфет в подарке пересчитывались по пальцам, но их вкус казался необыкновенным и неподражаемым. И неважно, простая это карамель или шоколадный батончик.

В детстве самым доступным и любимым моим лакомством являлись конфеты-подушечки с повидлом внутри. Карамельная оболочка была обвалена в сахаре или в какао-порошке. Наслаждаясь их вкусом, ломала голову над тем, как же попадает начинка внутрь? Так здорово было ссыпать из бумажного кулёчка остатки в ладошку и слизывать…

Особым предметом моего желания было монпансье в жестяных баночках. Можно не только радоваться разноцветным леденцам, но и получить шкатулочку. Баночки такие красочные и неповторимые! На них изображались сказочные сюжеты под хохлому или гжель.

Своеобразный вкус каждой конфеты легко определялся с закрытыми глазами. До сих пор помню, чем «долгоиграющая» «Взлётная» отличалась от «Дюшеса» и «Барбариса», «Раковые шейки» — от «Гусиных лапок», а «Золотой ключик» — от «Кис-кис».

Шоколадные конфеты, по сравнению с карамелью, стоили дорого – от 4 до 7 рублей за килограмм. Престижными считались «Ласточка», «Мишка на Севере», «Красная шапочка», «Белочка», «Каракум» и, конечно же, «Трюфели».

В те далёкие годы некоторые девушки считали, что если молодой человек приходит на свидание с конфетами «Ласточка», можно считать его чувства серьёзными. А «Трюфели» практически символизировали предложение руки и сердца.

Помню, как-то в детстве меня впервые угостили шоколадной конфетой. До этого я знала о шоколаде только понаслышке и мечтала попробовать. Первое впечатление меня разочаровало, после привычной карамели она мне показалась горькой и невкусной.

Взрослые посмеялись надо мной и сказали, что вершина моих кондитерских пристрастий — «дунькина радость». И хотя я не поняла тогда истинного смысла насмешки, но почувствовала себя уязвлённой.

Со временем оценила по достоинству не только популярные шоколадные конфеты, но и дефицитные, малодоступные «Зефир» и «Грильяж в шоколаде, «Гулливер» и «Ассорти» в коробках.

Сейчас полки с кондитерскими изделиями привлекают внимание своим разнообразием и ярким оформлением. Множество новых наименований поражает воображение. Наряду с заморскими Snickers, Bounty, Nuts, Twix, MilkyWay, которые прочно заняли свою нишу, встречаются и конфеты с названием прошлых лет. Видимо, современные кондитеры, таким образом, хотят привлечь к своей продукции ностальгирующих покупателей.

Только к большому сожалению, ничего общего у сегодняшних конфет нет с конфетами советских времён. Такое впечатление, что «Каракум», «Трюфели», «Ласточку», «Белочку» (и всё остальное) изготавливают по одному рецепту с добавлением искусственных красителей, консервантов, растительных жиров и стабилизаторов. Когда читаю состав на обертке, невольно вырывается вздох сожаления: «Да, были времена…».

Мне искренне жаль, что нынешняя молодёжь не знает истинного вкуса натуральных продуктов. Удивляюсь, что многие вполне этим довольны и даже получают наслаждение. Утешаю себя мыслью о том, что, наверно, у каждого поколения свои приоритеты не только во взглядах, мнениях, суждениях, но и во вкусовых предпочтениях.

Может, я слишком идеализирую своё прошлое? Только мне кажется, что в те далёкие времена и солнце светило ярче, и деревья были выше, и сладости — вкуснее!

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