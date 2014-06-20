Служба в армии по контракту – каковы перспективы

Министерство обороны определилось с новыми требованиями к профессиональным к солдатам. Случайных для армии людей и кандидатов, не мотивированных на долгое пребывание в строю, теперь отсеивают в два этапа – либо во время испытательного срока в учебной части, либо по результатам квалификационного экзамена.

Хорошим стимулом надеть погоны для многих россиян может стать новое денежное довольствие контрактников. Даже на первом году службы им будут платить до 25-30 тысяч рублей в месяц. Заработать такие деньги в нашей сельской глубинке получается не всегда.

Плюс военным положен социальный пакет в виде гарантированного медицинского обеспечения, бесплатного проезда с семьей к месту отпуска и обратно, льготы по коммуналке и получению высшего образования. Для молодых людей эти преференции выглядят достаточно заманчивыми, тем более, среди призывников и контрактником большей популярностью пользуются части специального назначения.

Поэтому в Минобороне решили в первоочередном порядке иметь по одному контрактному батальону морских пехотинцев на Балтийском, Северном и Черноморском флотах. Среди профессионально приоритетных также числятся 27 десантных батальонов и все экипажи подводных лодок.

Еще одно решение С. Шойгу принял по прапорщикам и мичманам. Их институт, как известно, в армии сохранят. Однако министр категорически запретил назначать таких специалистов на склады и тыловые подразделения.

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