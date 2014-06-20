Смертельная авария в Барабинском районе

Водитель автомобиля «Mitsubishi» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Fiat». Авария случилась 4 января в 6.40 на 1153 километре автодороги «Новосибирск-Омск» на территории Барабинского района.

По информации МВД по Новосибирской области, в результате ДТП от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир автомобиля «Mitsubishi». Еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности, возраст участников ДТП, а также обстоятельства и причины аварии.