Смертельная авария в Барабинском районе
Янв04

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Смертельная авария в Барабинском районе

Автор: | Опубликовано 4 января 2017 в 18:18
Рубрика: Происшествия | Просмотров: 784 | Комментариев нет

Водитель автомобиля «Mitsubishi» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Fiat». Авария случилась 4 января в 6.40 на 1153 километре автодороги «Новосибирск-Омск» на территории Барабинского района.

По информации МВД по Новосибирской области, в результате ДТП от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир автомобиля «Mitsubishi». Еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности, возраст участников ДТП, а также обстоятельства и причины аварии.

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