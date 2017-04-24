Снег на площадке — вынужденное решение в Барабинске

Хотелось бы ответить на претензии по поводу снега на детской площадке возле дома № 5а в квартале «Д». Он там оказался не случайно. Все согласовано с жителями, со старшей по дому, а также с управляющей компанией.

МУП «ЖКХ» нам вывезло лишь две машины снега. Больше, как сказали, им не разрешают. Так вот две машины снега вывезли, а остальное решили столкнуть от дома. В подвале итак уже вода стояла.

Одну часть сугробов столкали в районе первого подъезда, другую — на детскую площадку. Ничего ужасного в этом нет. Это необходимость. Иначе дом бы затопило. Сейчас уже снега почти нет, все растаяло. С детской площадкой все в порядке.