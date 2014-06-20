Кто виноват в заснеженных обочинах дорог Куйбышева

«Снежная» тема остается актуальной для жителей отдаленных от центра улиц Куйбышева. Напомним, что на сайте «8+1» и в газете «Аспект» по проблеме неочищенных от снега дорог развернулась настоящая дискуссия. Читатели высказываются о том, что в этом году из-за больших осадков весь декабрь и половина января на их улицах — бездорожье.

Жители улиц Лунной, Снежной, Радужной, Копьева, Зеленой, 19 Партсъезда, Невской и многих других жалуются на то, что снегоуборочная техника не появляется неделями. Корреспонденты «Аспекта», изучая «снежную» проблему, выслушали две точки зрения. Первая – от жителей города, вторая точка зрения – от руководителей городской службы дорожного хозяйства.

Жители улиц Куйбышева чистят дороги лопатами

Дмитрий,

житель улицы Зеленой:

Чистят раз в три-четыре дня? Это ложь! Грейдер прошел по улице Зеленой в этом году всего один раз. Больше мы его не видели. Левая сторона улицы более-менее прочищена, и то потому, что там собственники домов имеют трактора и сами изредка чистят. На правой стороне улицы дороги нет совсем. Люди протоптали тропинку и кое-как ходят по ней. Дети в школу добираются почти что ползком. Чистят улицы, по которым ходят автобусы. А на остальные – наплевать. Как будто мы не люди. Анна Избекова,

жительница улицы Достоевского:

Улицу Достоевскую чистят от снега только до поворота на улицу Невскую. Дальше кое-как расталкивают снег и уезжают. Никто ничего не вывозит, дорога становится все уже и уже. Разъехаться на ней двум машинам практически невозможно. Павел Ковалев,

житель улицы 19 Партсъезда:

На нашей улице проехать можно только на вездеходе. Глубокие колеи начинаются от поворота у кладбища и тянутся по всей улице Партсъезда. Должны чистить снег и в переулках, но делают это крайне редко. В сильные снегопады чистят позже (не успевают). Зачастую чистим своей техникой, у кого она есть. Но если жители обязаны чистить дорогу за свой счет, в городской администрации должно быть постановление с номером. Людям надо объединиться и начать решать эту проблему на уровне городской власти. Николай Самсонов,

житель улицы Невской:

Улицу Невскую чистят, но только ту часть, по которой ездят автобусы. Та часть улицы, по которой автобусы не ходят, живет сама по себе. Грейдер проходил в эту зиму один раз. Жители стараются очистить лопатами не только придомовую территорию, но и часть дороги. Дорога узкая, две машины разъехаться не могут. Конечно, в этом году снега очень много, дорожники не успевают убирать, но раз в десять дней, хотя бы, можно заехать на каждую улицу. Грейдеры наталкивают на обочинах огромные сугробы. Из-за такого сугроба нельзя выехать, например, с улицы Репина на улицу Невскую. Обзор закрыт полностью.

Жители частного сектора тонут в снегу по собственной вине

Сергей Дзезюля,

директор городской службы дорожного хозяйства Куйбышева:

В Куйбышеве 400 улиц. Почти всю эту зиму работники службы дорожного хозяйства трудятся в усиленном режиме. На очистке улиц от снега работают 4 грейдера, 4 КамАЗа, погрузчики, щетки. С октября на снегоотвал вывезено более 8 000 кубометров снега. Эта цифра в разы превышает прошлогоднюю на этот же период. В первую очередь от снега, конечно, очищаются улицы, где идут маршрутные автобусы, территории детских садов и общеобразовательных учреждений. С частным сектором существуют большие проблемы. Если раньше жители домов вывозили снег на свои огороды, то в этом году все, почему-то, вывозят его на обочины улиц. И те становятся узкими. Вчера на улице Каинской мужчина выгребал снег на обочину дороги прямо в присутствии мастера дорожной службы. Жаль, что за это не предусмотрены штрафы. Наказывать бы пришлось очень многих. Везде будет чисто, если сами жители не будут сваливать снег в неположенных местах. Алла Бормусова,

мастер МКУ «Городская служба дорожного хозяйства»:

Постоянно вывозим снег с обочин и делаем срезку наката. На улицах Достоевской, Невской и Нахимова работали фронтальный погрузчик и два КамАЗа. Увозили снег на снегоотвал. 31 декабря таким же образом чистили улицу Каинскую. Но жители тут же засыпают обочины снегом, который вывозят из своего двора. От этого дорога сужается. У людей пустуют огороды, а они, почему-то, валят снег на дорогу. Придомовой территория считается только до ворот, дальше ворот снег собственники домов вывозить не имеют права. На улице Советской и многих других жители заваливают снегом знаки пешеходного перехода. Не успеваем чистить. По закону знак должен быть очищен от снега на расстоянии 4-5 метров. И еще, что касается снегоотвала. Там снег тоже чистит городская дорожная служба. Жители, привозя туда снег, сыпят его прямо на дорогу. Совершенно не уважают чужой труд.

Так чистят или нет? Судя по тому, что говорят жители города, о периодичности уборки снега на улицах дорожники совсем забыли и обязанности свои не выполняют. Работники дорожной службы утверждают, что горы снега на улицах вырастают по вине самих жителей.

Кто прав в этой ситуации? И приведет ли негласная борьба дорожников с населением города к всеобщей борьбе со снегом?

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