Вывозят снег с улиц Куйбышева
Мар14

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Вывозят снег с улиц Куйбышева

Автор: | Опубликовано 14 марта 2017 в 18:27
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 241 | Один комментарий

Продолжается работа по вывозу снега с улиц Куйбышева и расчистке водопропускных сооружений. Так предполагается максимально снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.

Сейчас с улиц города вывезено более 13,5 тысячи тонн снега. Для сравнения: за весь зимний период 2016 года с городских улиц вывезли суммарно около 6 тысяч тонн снега.

Работы идут с применением ручного труда и использованием специальной дорожной техники. Одной из территорий, с которой в первую очередь необходимо вывезти снег, является Гуляевский жилмассив. Деятельность здесь уже в разгаре, поскольку грунтовые воды при интенсивном таянии снега подтапливают частные домовладения.

В настоящее время для выполнения работ по подготовке к паводку задействуют до 14 единиц техники ежедневно.

Администрация Куйбышевского района призывает жителей быть предельно внимательными на улицах города, соблюдать правила дорожного движения, с пониманием относиться к проходам колонн снегоуборочной техники, а также соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.

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