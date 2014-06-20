Снежного городка нет из-за вандалов в Барабинске

Огорчил жителей Барабинска снежный городок на центральной площади. Новогоднюю елку уже разобрали, а люди до сих пор обсуждают эту тему. В районе Центра культуры и досуга не было ни Деда мороза, ни Снегурочки, ни других снежных фигур.

Барабинцы сетовали, что негде сделать красивые новогодние фотографии. С маленькими детьми можно прийти лишь на горку. Центральная площадь в этом году, как признались многие, не производила впечатление праздника.

В соцсети «Одноклассники» пост о барабинском снежном городке набрал более тысячи лайков. Вот некоторые комментарии.

Нина Одинцова:

Одна зимняя радость в городе — снежный городок, и того нет. Наверное, снегу не хватило. Сергей Яковлев:

В этом году на площадь с детьми никак не сходить. И горку нужно опечатать, чтобы дети не покалечились, а ёлка наша — как тополь на Плющихе. Жительница Куйбышева делится своими впечатлениями. Елена Неупокоева-Аношенкова:

Даже в лихие 90-е умудрялись стоить снежные городки и наряжать елку! Устройте детский, взрослый, да какой угодно, конкурс на лучшее украшение, как в советские времена, и увидите, какая будет у нас елка! Елена Воскресенская (Акуленко):

Обидно за любимый город. Стоит бедолага-елка в коробе из грязного снега — собаки постарались, «разрисовали» все углы… И Дед Мороз со Снегурочкой мимо прошли. Горка опасная, а детки катаются, потому что больше негде. Страшно. Такое впечатление, что городу конец приходит. Одним славен наш город — это количеством супермаркетов. Грустно! Людмила Гросс (Володина):

​А ведь у нас был каждый год хороший ледяной городок. Детей не загнать домой. А сейчас просто «чудо», а не городок. Кто-то должен отчитаться за проделанную роботу. Хотелось бы знать, сколько потрачено, почему не привлекают школьников, не устраивают конкурсы.

Жителей удивляет то, что в прошлом году снег для горки собирали со всего города. Нынче осадков выпало более чем. Вывозом начали заниматься еще в середине зимы. На площади же одиночно располагается елка и снежная горка, которую периодически атакует детвора.

Виктория:

Ну если снега не нашли, приехали бы к нам на северные. Мы бы с удовольствием поделились! За одно дороги бы пробили! Анастасия Нехорошева (Денисова):

Такой позор с площадью, даже и говорить ничего не хочется. Стыдно должно быть нашим главам за такую площадь. А куйбышевцы молодцы, постарались на славу: городок построили, горки отличные, с нормальными ступеньками, и ёлку украсили! Хоть к вам в гости можно приехать и покататься. Жаль, что родной город так унизили наши руководители. Елена Лыхина (Черненко):

Да, скудновато. Новогодняя радость предоставилась жителям города. Горка просто ужас. У меня внук чуть не покалечился. Хорошо, что синяками обошлось. Кто и как принимал ледовый городок?

Другие жители видят обратную сторону проблемы.

Ирина Матвеева:

А смысл делать на площади снежные фигуры, если все сломает нынешняя молодежь? Вот в прошлом году делали — все фигуры разломали за ночь. У меня фотография осталась. Вечером сделали надпись из снега, а уже на следующее утро обнаружили кучу снега.

Такое же мнение высказали местные чиновники. Конкурсы на лучшую снежную фигуру, как пояснили в городской администрации, не вызывают энтузиазма среди молодежи.

Татьяна Егорова,

начальник отдела культуры. спорта и молодежной политики:

В 2016 году денежных средств на организацию снежного городка не выделялось. Образовательные учреждения и организации на протяжении ряда лет не проявляют интереса к конкурсу на изготовление снежных фигур. Вандальное поведение барабинцев во время возведения снежных фигур причиняет моральный ущерб участникам конкурса.

А должны ли вообще выделяться деньги на снежные городки? Кто решает, сколько средств нужно потратить на эти цели?

Константин Терещенко,

депутат горсовета:

Главным распорядителем денежных средств является городская администрация. Зачастую в бюджете указана общая сумма на те или иные мероприятия. То есть средства по статье «Культура» не разбиваются на отдельные суммы. Администрация распоряжается средствами на свое усмотрение. Хочу отметить, что граждане с большим удовольствием приняли бы участие в создании снежного городка. Кроме того, железнодорожные предприятия могли бы помочь техников, человеческим ресурсом, финансами. Но напомню, что несколько последних лет не было масштабных мероприятий ко Дню железнодорожника. Логично, что в таком случае никто не пойдет навстречу.

В Новосибирске, на берегу Оби у Речного вокзала, к примеру, который год строят ледовый городок. Каждую зиму его создают с определенной тематикой. Главную горку признали самой большой горкой страны по результатам всероссийского конкурса телеканала «Россия». Вход в ледовый городок платный.

В Красноярске на острове Татышев помимо 46-метровой елки, залили самый большой в городе каток. Кроме того, мастера сделали ледяные скульптуры из снега и льда. Вообще, есть целый гид по елкам и городкам Красноярска. В каждом районе свои, креативные.

Коллеги с сайта vn.ru сделали подборку снежных городков и елок, которые их удивили — в хорошем плане и не очень — в районах области. В список попал и Барабинск, который удивил отсутствием городка.

В Кочках, например, рядом со снежным городком появилась новая хоккейная коробка. Есть ледяные и деревянные горки, главные символы Нового года Дед Мороз и Снегурочка. Снежные фигуры делали и в Искитиме. Снежный городок в Бердске признали самым красивым в Новосибирской области.

Кочки

Бердск

Барабинск

Нет гарантии, что снежные фигуры, даже самые красивые, не сломают. Но все же есть уверенность, что доброжелательных людей, уважающих чужой труд, больше. Для них есть смысл стараться.

Фото из открытых источников

Как вы думаете, стоит ли для барабинцев делать снежные городки? Как уберечь фигуры от вандалов?

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