Сносят дом вместе с жильцом в Барабинске

Анастасия ХлюкинаЖизнь Метки: , , , , , , , , , , , ,

Четырехквартирный барак на Ульяновской сносят прямо с жильцом в Барабинске. Анна Мелкозерова не покидает дом, иначе его совсем разберут. Над ее квартирой уже начали убирать крышу. Женщина обратилась в суд.

В конце 2015 года жильцы дома №30 на Ульяновской справили новоселье в благоустроенном жилье. Им в рамках программы переселения предоставили квартиры в новостройке по переулку Новопокровскому.

Анна Мелкозерова переезжать отказалась по ряду причин. Ее не устраивает расположение дома — на окраине и вдали от социально важных объектов, а также качество новостройки. Стены в квартирах жителей сырые, пробивается грибок.

Женщина пришла на прием к главе администрации Максиму Овсянникову и высказала свои пожелания. Она сообщила, что хочет либо переехать в новостройку на Комарова, либо получить компенсацию. В последнем случае сама решит, где приобрести жилье.

Визит к чиновникам успехом не увенчался. Весной 2016 года дом №30 начали разбирать. Из разговоров приходящих работников Анна поняла, что земельный участок кому-то продали. Сейчас важно в срок расчистить место под строительство. Она просила показать бумаги, подтверждающие продажу участка. Никто этого не сделал.

Получается, что либо жительнице нужно перебираться в переулок Новопокровский, либо выселяться на улицу. Анне пообещали также, что разберут только соседние квартиры, а ее часть дома не тронут. Но при этом начали разбирать крышу.

Жительница обратилась за помощью к новосибирскому адвокату. Она намерена через суд добиваться получения компенсации. Жить в предложенной новостройке не намерена.

Юрист Наталья Воронцова пояснила редакции, что в этом случае закон — на стороне Анны Мелкозеровой. Ее права обозначает статья 32 Жилищного кодекса. Женщина вправе получить денежную компенсацию за изымаемое жилье или получить квартиру, отвечающую ее требованиям.

В том случае, если чиновники сделали все, от них зависящее — предложили компенсацию, достойное  жилье или, при несогласии переезжать в предложенное, временное жилье, а человек отказался от этого, то в ситуацию вмешается суд. В принудительном порядке человек получит компенсацию либо ту квартиру, которую ему предлагали.

Так что в любом случае судебное заседание состоится. Наталья Воронцова от имени своего клиента в письменной форме потребовала, помимо компенсации, приостановить снос дома №30 и восстановить крышу. Ведь пока пройдут разбирательства, от дома Анны Мелкозеровой может ничего не остаться. Но если барабинский районный суд решит дело не в ее пользу, она намерена обратиться в областной суд.

Как вам кажется, получит ли Анна денежную компенсацию за изымаемое жилье?

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6 Comments

  1. Мне жаль таких жильцов ! Их сейчас много !!!! Дайте людям жить спокойно ! У меня знакомые живут на ул.Октябрской 39 , точнее выживают , их грабят , угрожали поджечь ( хорошо что вовремя потушили ) , 8 КВАРТИР РАЗБИТЫ БОМЖАМИ А В 2 квартирах жильцы . ЭТО ТАК СТРАШНО . УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ «АСПЕКТ» НАПИШИТЕ И ПРО ЭТОТ ДОМ ТОЖЕ .

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  2. Сюда нужно еще тв подключить,тогда точно суд будет на стороне женщины

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  4. Правельно делает что подала в суд естественно не каждый человек хочет жить там где ему приказывают! она может всю жизнь прожила в этом доме и столько денег вложила в ремонт ! А тут ей просто дают квартиру за которую она должна платить каждый месяц квартплату и огород тут есть.а так как наше пмк строит так лучше в частном домике жить.Я считаю что когда планируют сносить дома то должны обсуждать с каждым жильцом устраивает его эта жилье которое ему предлогают в обмен или нет.либо отдавать деньги чтоб человек мог покупать себе что он хочет.

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  5. вам могут деньги предложить Только на них больше сараюшки ничего не купишь!

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  6. Не проживала и не живёт,живёт в новосибирске в общаге нгту,там же и работает уборщицей

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