Собрание коллективов запомнят в Барабинске

Громко говорили с большой сцены о том, что препятствует развитию и процветанию Барабинского района. Собирались трудовые коллективы послушать доклады чиновников, а также руководителей местных организаций.

Собрание ежегодное, четко спланированное. Обычно оно проходит в деловом, сдержанном стиле. Оно должно было быть таким и в этот раз, если бы не люди, которые «разбавили» поток сухих отчетов харизматичными выступлениями. К тому же, на собрании присутствовал губернатор Владимир Городецкий.

Звонкие аплодисменты звучали в адрес Надежды Неволиной, председателя СХПК «Сады Барабы». Во-первых, кооперативу летом исполняется 20 лет. Во-вторых, Надежда Григорьевна открыто заявила о том, что откровенно мешает работать. Это невероятное количество отчетности, которую требуют готовить без задержек. Тяжело бухгалтерам. У них, как выразилась председатель, «уже башка трещит».

Владимир Городецкий с речью в 30 минут выступил последним. Особое внимание он уделил сельскому хозяйству, сказав, что 2 500 килограммов надоев с коровы — хорошо. Но может быть и лучше. Напомнил о трагедии в Таскаево.

Попросил местную власть, главврача ЦРБ разобраться, почему в Барабинском районе за три года убыло 2 000 человек. Положительную оценку дал инвестпроекту комбикормового завода, где начнут производить биоэтанол.

Какую вы видите пользу собрания трудовых коллективов?

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