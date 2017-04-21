Соревновались дети из школ-интернатов в Куйбышеве

Спортивный конкурс «День здоровья» состоялся в зале куйбышевской школы-интерната. Его провел волонтерский корпус «Чистые сердца» в честь «Весенней недели добра».

Конкурс предполагал познакомить детей из школы–интерната и коррекционной школы–интерната, дав им возможность посостязаться в спорте.

Ребята выполняли различные задания:

отгадывали загадки на тему спорта,

соревновались в меткости и ловкости,

прыгали в мешках,

бывали в роли скалолазов,

смогли побыть рыболовами

совершили самый длинный командный прыжок.

Праздник прошел весело и непринужденно! Дети с ограниченными возможностями смогли наравне со здоровыми школьниками участвовать в конкурсе. В результате победили ребята из коррекционной школы–интерната.

Члены жюри — Ольга Слыш и Ольга Никулина, представители барабинского филиала «Газпром трансгаз Томск», — и волонтеры Молодежного центра порадовали юных участников конкурса подарками.

Такие мероприятия будут проходить и в дальнейшем. Ведь для людей с ограниченными возможностями важно быть понятыми, услышанными и чувствовать себя полноценными членами общества.