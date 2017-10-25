Составлен список квартир переселенцев для выплаты выкупной цены

Известен список домов, за которые предоставят выкуп барабинским переселенцам. Постановление «Об изъятии жилых помещений в связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» появилось на сайте городской администрации.

Напомним, что депутаты горсовета на последней сессии принимали 50 миллионов рублей на завершение программы переселения. Жителям, которые используют квартиры по соцнайму, предоставят жилплощади на вторичном рынке. Собственникам выплатят выкупную цену.

67 квартир нужно успеть расселить до 1 января 2018 года.

В список жилых помещений, переселение которых выполнят путем выплаты денег, вошли Октябрьская, 40, кв. 1, кв. 2, Водопроводный, 14, кв. 4, кв. 5, Ленина, 69, кв. 1, Олега Сачевского, 12, кв. 5. Прежде чем изъять квартиру, определят выкупную цену изымаемого помещения на основании заключения по определению выкупной цены.

Что бы вы предпочли — новую квартиру или выкупную цену?

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