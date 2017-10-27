Состязались чтецы в школе-интернате Барабинска

Хуснутдинова Карина, ученица барабинской школы №92, победила в поэтическом баттле. Он проходил среди учащихся 8-9 классов. В этом году посвящался 80-летию Новосибирской области и назывался «Земли родной очарованье».

Конкурс организовали в школе-интернате № 18 ОАО «РЖД». Собирались 25 участников из 14 школ города и района. Школьники представляли стихотворения поэтов Новосибирской области по заявленным темам.

Баттл состоял из трех туров. 1–й был посвящен городу Новосибирску – «Столица малой Родины», 2-й – Новосибирской области «Славься край Новосибирский», на финальном этапе нужно было прочитать с листа незнакомое стихотворение. Путем жеребьёвки ребята были поделены на тройки и пары, из которых в следующий этап проходил только один участник.

В финальном поединке сошлись пять учащихся — Раиса Павлова из школы-интерната № 18 ОАО «РЖД», Мария Хмелькова из школы №1, Ангелина Игнатуха из 2-й школы, Карина Хуснутдинова из школы №92 и Кирилл Прут из школы №93.

Победила Карина Хуснутдинова, которая получила Кубок победителя и памятный приз. Второе место досталось Ангелине Игнатухе, третье место заняла Раиса Павлова. Девочки получили почетные грамоты и призы. Участники финала получили почетные грамоты, призы, а остальные конкурсанты благодарственные письма и сладости.

Фото из открытых источников

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