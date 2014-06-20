Советское кино

Случаются в жизни огорчения: я заболела. Доктор назначил длительное, нудное лечение, которое я получаю в процедурном кабинете клиники. Помещение обставлено в современном больничном стиле, снуют медсестры со шприцами и капельницами, входят и выходят пациенты. Было бы совсем тоскливо, если все это не было сдобрено нашим постоянным спутником — телевизором. «На безрыбье и рак — рыба» — не ропщем и который день кряду усердно лечимся и наблюдаем за сюжетом всего двух фильмов: «Женитьба Бальзаминова» и «Не может быть».

В какое бы время ни пришел на процедуру, застаешь то одну, то другую киноленту. Знакомые кадры, эпизоды, лица мелькают часами напролет. Мне нравятся оба фильма, каждый раз с удовольствием включаюсь в очередной просмотр, на мой взгляд, оба фильма — шедевры советской комедиографии и заслуживают внимания более многочисленной аудитории. История, которая подвигла меня на написание данной зарисовки, случилась в тот день, когда «крутили» «Женитьбу Бальзаминова».

Для полноты картины добавлю, что художественный фильм «Женитьба Бальзаминова» (1964 г., режиссер Константин Войнов, сценарий А. Н. Островский, Константин Войнов, оператор Георгий Куприянов) снят на основе трилогии А. Н .Островского «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова (За чем пойдешь, то и найдешь)». Кинолента поражает воображение именитым актерским составом, яркими красками, живописным старинным русским пейзажем и незамысловатым смешным сюжетом.

Картина раскрывает такое «порочное» явление для советского человека, как брак по расчету. В настоящем смешон уже факт того, что двадцатилетний молодой человек (сорокашестилетний Георгий Вицин, смеясь, говорил о «женитьбе набальзамированного»!) верит в «вещие сны» и решается найти невесту по расчету с помощью свахи! Догадываюсь, что сюжет актуален и ныне — современные молодые люди довольно часто вступают в браки по расчету, но это уже другая история.

Любой человек советской эпохи с улыбкой встречает Мишу — любимого Георгия Вицина, маму — Людмилу Шагалову, сваху — неугомонную Лидию Смирнову, кухарку — басовитую Екатерину Савинову, Устиньку — Людмилу Гурченко, Капочку — Жанну Прохоренко, маму Капочки — простоватую Тамару Носову, дядю Капочки — знаменитого Николая Крючкова, миниатюрного Ролана Быкова, прекрасных сестер Инну Макарову и Надежду Румянцеву, дворовую девку — Татьяну Конюхову, купчиху-вдову — Нонну Мордюкову… Да простят меня наши герои, может, кого-то и забыла назвать…

Одним словом, весь цвет советской кинематографии задействован в этой замечательно снятой картине. Особый колорит вносит городской пейзаж: фильм-то снят в древнерусском городе Суздале! Яркие краски, потрясающие костюмы, лакированные прически, многообразный реквизит, исконно русская натура, прекрасная музыка… Кадры такие мелькают на экране, что невольно обращаешь внимание, хотя смотришь десятый день подряд! Кажется, что уже фильм заучен наизусть, кадр за кадром…

В тот день нас в комнате было пятеро. Молодой человек лет тридцати, я и трое мужчин приблизительно моего возраста. Всем поставлены капельницы, и мы сидим, стараясь не двигать уколотую руку с болящими венами, и периодически поглядываем на содержимое флаконов, пытаясь угадать время, когда закончатся наши мучения.

Стараюсь отвлечься, и глаза невольно поднимаются к экрану, настроение сразу улучшается. Я то смеюсь, то улыбаюсь, но не отрываю глаз от экрана, мужчины кто скупо, кто во весь рот, но явно улыбаются, понятно, что они знакомы с актерами, да и фильмом тоже. Один только молодой человек напряжен и неулыбчив. Может, это его первый день? Задержит непонимающий взгляд на экране — и опять к своему телефону…

Так случилось несколько раз, яркие мелькания экрана все равно опять и опять притягивали его взгляд, но так и не увлекли до конца. На лице читалось недоумение: что происходит, кто это, почему мы так заинтересованно наблюдаем за сюжетом и над чем мы смеемся? Наше смешливое настроение так и не передалось ему, фильм остался за гранью его интереса… А мне подумалось, что выросло поколение, которое просто не ЗНАЕТ ни имен, ни регалий, ни фильмографию признанных советских актеров. Не знает их культовые роли… Надеюсь, я ошибаюсь, не буду делать скоропалительных выводов, но факт грустный…

У старшего поколения интерес к лучшим советским фильмам высок. Это наша история, наша молодость, пропитанная любовью к советскому кино всех видов и жанров. В детстве мы переживали за героев наших великолепных сказок; в юности стремились не пропустить ни одного фильма о подвигах советских разведчиков; фильмы о Великой Отечественной войне никого не оставляли равнодушными; красивые черно-белые фильмы о чистой и светлой любви пленили всех женщин…

«Морозко», «Щит и меч», «Подвиг разведчика» , «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Летят журавли» — эти названия помнит каждый человек моего поколения. Кино для нас было отдушиной, в артистов влюблялись, собирали их фото, продающиеся в каждом киоске, с нетерпением ждали каждый следующий грандиозный фильм… Наверняка, были и неудачные фильмы, прошли и забылись…

До сих пор считаю, что самый «эротичный» фильм , который я когда-либо видела — «Три тополя на Плющихе» (1966 г., режиссер Татьяна Лиознова, сценарист Александр Борщаговский, оператор Петр Катаев, композитор Александра Пахмутова) с Олегом Ефремовым и Татьяной Дорониной в главных ролях. Эпизод, когда героиня — деревенская женщина — собирается на запретное свидание и от волнения не находит ключи от квартиры, а внизу ее поджидает самый обычный, но очень харизматичный таксист, настолько трогателен и полон явно читаемых чувств и желаний, что зрителю все понятно и ясно…

Работа режиссера, оператора, композитора заслуживает самой лучшей оценки, игра артистов настолько гениальна, что силу эмоций, волнения и переживания экранных героев чувствуешь собственной кожей… Нет откровенных сцен, нет пошлости и вульгарности, а только великолепная игра актеров, полные эмоций глаза, лица, руки, потрясающая работа оператора и любимая всеми песня «Нежность» Александры Пахмутовой на слова С. Гребенникова и Н. Добронравова. Каждый раз, заслышав звуки знакомой мелодии:

«Опустела без тебя земля…

Как мне несколько часов прожить?

Так же падает в садах листва,

И куда-то все спешат такси…» — вспоминаешь этот чудесный фильм.

Таких потрясающе красивых, содержательных и наполненных смыслом фильмов в советской кинематографии много. То были действительно высокохудожественные фильмы. Хотелось, чтобы и мои дети полюбили искусство советского кино, и несколько лет назад я начала собирать коллекцию дисков с любимыми фильмами и именами.

Известие, что кинокомпания «МОСФИЛЬМ» выложила золотой фонд советской фильмографии в открытый доступ, стало настоящим праздником на долгие годы. Теперь «500+ советских фильмов онлайн» (http://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/500-sovetskih-filmov-onlajn-nash-zolotoj-fond-798010/ ) можно посмотреть дома, выбрав фильм, соответствующий настроению, желанию, сезону… Еще дальше пошел портал «КУЛЬТУРА.РФ», открыв свободный просмотр «1000+» замечательных кинолент советского кино от самых истоков до сегодняшних дней. Дерзайте, кинолюбители!