Спрыгнул с балкона парень в Куйбышеве

Разбился насмерть 22-летний куйбышевец. Он спрыгнул с балкона четвертого этажа, в 14-м квартале.

Произошла трагедия в ночь на понедельник, с 13 на 14 августа. По неофициальной версии, погиб он из-за несчастной любви.

Еще один случай падения с высоты дома был в Куйбышеве. Девушка упала во время праздничного фейерверка. Скорая прибыла на место происшествия быстро. Пострадавшая была госпитализирована в куйбышевскую ЦРБ.