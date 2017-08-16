Спрыгнул с балкона парень в Куйбышеве

8plus1.ruПроисшествия Метки: , , ,

Разбился насмерть 22-летний куйбышевец. Он спрыгнул с балкона четвертого этажа, в 14-м квартале.

Произошла трагедия в ночь на понедельник, с 13 на 14 августа. По неофициальной версии, погиб он из-за несчастной любви.

Еще один случай падения с высоты дома был в Куйбышеве. Девушка упала во время праздничного фейерверка. Скорая прибыла на место происшествия быстро. Пострадавшая была госпитализирована в куйбышевскую ЦРБ.

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One Comment

  1. Какая трагедия. Любви этой было бы ещё столько . Соболезнования родителям. УЖАС..

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