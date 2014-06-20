Срок переселения в квартал Г неизвестен в Барабинске

Не удалось посмотреть новую квартиру, предназначенную для мамы, Елене Редькиной в Барабинске. Женщина побывала в строящемся доме в квартале «Г». Городская администрация сообщила на своем сайте о том, что он подготовлен к сдаче в эксплуатацию.

Мама Елены Степановны живет в ветхом бараке на улице Советской. Переселения ждет три года — переехать в новостройку должна была в 2014 году. Все это время, как и остальные жильцы, «сидит на чемоданах». В квартире не делают ремонты — есть ли смысл тратиться?

В прошлом году Елена Редькина ходила узнавать о переселении в администрацию. Спрашивала: «Когда будем заселяться? Нам уголь вывозить или нет?». Несколько раз просили немного подождать.

Елена Редькина:

На сегодняшний день уголь уже заканчивается. И неизвестно, когда уже заселят в новый дом. Маме 77 лет. Очень хочу, чтобы она попала в новую благоустроенную квартиру. Уверена, что за свою жизнь она заслужила достойного жилья.

Женщина решила сама посмотреть, в каком состоянии дом. Внутрь не попала — двери были закрыты на ключ. Но через окна увидела, что отделка комнат, по первому впечатлению, выполнена. Горит свет в тамбуре подъезда, тамбур отапливается.

Напомним, что дом №29 начинал строить ЗАО «Рускит». В связи с его банкротством объект продолжила доделывать куйбышевская компания ООО «Сибстроймонтаж-Проект». Городская администрация весной прошлого года сообщала, что практически готовы 3 и 4 блок-секции. Тогда же чиновники сообщали «Аспекту», что их заселят до конца года.

Многие жители, которым обещают квартиру в квартале «Г» говорят о том, что дом не могут заселить, так как на одной из стен образовалась трещина. Это подтвердил и застройщик.

Сергей Тюнин,

директор компании ООО «Сибстроймонтаж-Проект»:

Строительный брак образовался в 1 и 2 секциях. Остальные две готовы. Документы мы сдали в конце октября. В ноябре объект приняла новосибирская комиссия. Первые две секции в квартале «Г» пойдут под снос. Их наша компания перенесет на Деповскую, 2. Там уже расчищена площадка под строительство. Думаю, в феврале начнем.

Чтобы заселить людей в 3 и 4 секции, необходимы еще денежные вложения. Так пояснил Сергей Вениаминович. К примеру, нужно утеплить фундамент. Эти заботы уже лягут на плечи администрации.

Как вы думаете, заселят жителей в новостройку квартала «Г» в 2017 году?

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