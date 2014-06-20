Сталинградской битве посвятили декаду кадеты в Куйбышеве

Сталинградской битве посвятили мероприятия кадеты из школы №4 Куйбышева. В ознаменование победы советских войск под Сталинградом 2 февраля установлен День воинской славы России — День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. В кадетских классах Куйбышевского района стало традиционным проведение декады, посвященной памяти участников этой грандиозной битвы.

В этот день кадеты с администрацией Куйбышевского района и Салоном Памяти посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны и участника Сталинградской битвы Выгонного Николая Яковлевича (рядовой. Род. в 1923 в с. Аткуль Убинского р-на. Призван Убинским РВК). В адрес ветерана прозвучали слова благодарности, стихи за подвиг, мужество и героизм. Вручены памятные подарки и поздравительные открытки. Это прямая связь подрастающего поколения нашей страны, общение, интервью и беседа с Победителями.

Сотрудниками краеведческого музея города Куйбышева проведена встреча с поэтом, нашим земляком Михальцом Николаем Петровичем. В исполнении автора прозвучали стихи, посвященные Великой Отечественной Войне. В памяти кадетов останутся замечательные произведения: «Монолог ветерана», «У обелиска», «Ивановы».

5 февраля на территории Дома молодёжи Куйбышевского района проведен Всероссийский молодёжный исторический квест «Сталинградская битва», в котором приняли активное участие кадеты.

6 февраля кадеты завершили декаду, посвященную Сталинградской битве, интерактивной встречей «Сражение, которое спасло мир». Краткую биографическую справку о земляках, участниках Сталинградской битвы, подготовили кадеты старших классов. Встреча организована специалистами Дома молодежи совместно с сектором «Салон Памяти». На данном мероприятии с экрана прозвучали воспоминания земляков-ветеранов Великой Отечественной войны.