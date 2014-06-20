Столкнули снег на тротуар в Барабинске

Здравствуйте! Хочу обратиться к вам с просьбой написать статью «Почему не чистят тротуары?». Моя дочь 16.01.2017 г. в 13:30 наблюдала, как чистят проезжую часть в пер. Майском возле школы №47 Барабинска. Это был шок для окружающих!

Снегоуборочными машинами снег сталкивали на единственный маленький тротуар, по которому дети каждый день добираются до школы и назад по нему же возвращаются домой. Почему? Не ужели ни у кого нет детей? Или интересы детей не учитываются? Почему они должны ходить по проезжей части? Ведь другого пути нет.

Тротуар превратился в огромные горы наледи, которые сталкивали с дорог. Пожалуйста, обратите внимание на моё письмо! Почему дети должны идти вместе с движущимся транспортом на проезжей части?! ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО.

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