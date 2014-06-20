Столкнулся с автомобилем ДПС пьяный барабинец

На предпоследней неделе января барабинцы попадали в следующие ДТП.

Около дома №92 по улице Партизанской в Барабинске автомобиль ВАЗ-2109, выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота-Камри». Произошло столкновение. Согласно части 3 статьи 12.14 КоАП РФ, за не предоставление преимущества в движении водителю «девятки» придётся выплатить штраф в размере 500 рублей.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по улице Ларионова, не имея специального права на управление транспортными средствами. На перекрёстке с улицей Луначарского он не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля ВАЗ-21061, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении первого собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1 000 рублей. И это не единственное наказание. По факту управления транспортным средством лицом, не имеющим специального права, составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Санкция за данное нарушение предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Водитель также не выполнил требование ОСАГО и не застраховал свою гражданскую ответственность, за что ему придётся оплатить ещё один штраф — в размере 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ). Ремонт обоих автомобилей ему нужно будет осуществить за свой счёт.

Водитель автомобиля «Хюндай-Элантра» следовал по переулку Водопроводному. Выехав на перекрёсток с улицей Ленина и совершая поворот влево, он не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля «Лада-Гранта». Произошло столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении первого собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1 000 рублей.

Водитель автомобиля ГАЗ-33021 в состоянии алкогольного опьянения ехал по автодороге Куйбышев – Барабинск. Он не выполнил законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. На 1 168 километре автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш» мужчина не справился с управлением. В результате столкнулся с патрульным автомобилем ДПС «Лада-Гранта». За неповиновение сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, при остановке автомобиля, в отношении нарушителя собран административный материал по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ, а также административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Он уже передан в суд. Наказание предусматривает штраф в размере 30 000 рублей и лишение специального права на управление транспортными средствами сроком от 1.5 до 2 лет. Водитель также не выполнил требование ОСАГО и не застраховал свою гражданскую ответственность. За это ему придётся оплатить ещё один штраф — в размере 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ).

Водитель автомобиля ВАЗ-21150 ехал по переулку Солнечному в Барабинске. Подъезжая к перекрёстку с переулком Работница, он не выдержал скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям. В результате совершил наезд на остановившийся перед перекрёстком автомобиль ВАЗ-21540.

Около дома №26 по улице Кирова в Барабинске, паркуясь, водитель автомобиля ВАЗ-21074 нарушил боковой интервал и совершил наезд на автомобиль «Тойота-Марк 2».

Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» ехал по улице Революционной в Барабинске. На стоянке, расположенной около магазина «Амбар», при движении задним ходом он не убедился в безопасности своего манёвра. В результате совершил наезд на автомобиль ВАЗ-2104.

Около дома №13 по улице Коммунистической в Барабинске произошло столкновение автомобилей «Тойота-Марк 2» и «Нива-Шевроле». Водители, ехавшие во встречном направлении, не учли скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате попали в ДТП.

Еще по теме:

Авария на Кирова в Барабинске