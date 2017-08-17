Стоят под солнцем в очереди на флюру барабинцы

Идут проходить флюорографию на улицу жители Барабинска. Кабинет на первом этаже поликлиники уже несколько дней не работает. Говорят — кабинетный аппарат сломался.

Людей отправляют на задний двор, где их ждет машина. Барабинцы рассказывают, что условия для долгого ожидания своей очереди не созданы. Нет лавочек, навесов от солнца.

Пациенты простаивают возле машины по два часа. Некоторым очередникам становится плохо. Принимает больных один медицинский работник. Работает передвижная флюорография всего три часа, с 14 до 17 часов.

В городской поликлинике пояснили, что кабинетный аппарат действительно сломан. Но ремонт пока не проводится. Сроков восстановления его работы не назвали.

Пациентов отправляют в машину, которая работает в Барабинске пол дня. С утра ее использует куйбышевская поликлиника. Там вышел из строя и кабинетный флюорограф, и передвижной.

Вы считаете, что нужно было создать условия пациентам?