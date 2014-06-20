Стоят в очередях на диспансеризацию барабинцы

В огромные очереди собираются жители Барабинска на диспансеризацию в поликлинике. Участковые терапевты обзванивают людей, приглашая пройти медицинское обследование.

Напомним, что в 2017 году под диспансеризацию попадают люди: 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 года рождения.

Самая большая очередь, по наблюдениям, уже в 8:00 — возле кабинета ЭКГ. Жители рассказывают, что приходится отстаивать целый день и только на следующее утро, если повезет, можно сделать электрокардиограмму. В коридоре набирается до полусотни человек.

Обследуемым нужно сделать общий анализ крови, анализ мочи, пройти флюрографию, осмотр женского, мужского врача, УЗИ и другие процедуры. Диспансеризация добровольная. Если у пациента обнаружат какое-либо заболевание, ему дадут новое направление на более тщательное обследование.

Вы проходите диспансеризацию?

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