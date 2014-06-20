Страшное существо живет в моем зеркале

Моя старшая дочь родилась и росла спокойным и совершенно самостоятельным ребенком. Она могла подолгу играть в своей кроватке с игрушками, что-то по-своему гуля и бормоча.

Часто она просто смотрела куда-то поверх большого зеркала, которое висело на противоположной от кроватки стене, взмахивала при этом руками и заливисто смеялась. Это зеркало я хотела убрать из детской комнаты еще в тот день, когда муж привез нас с малышкой из роддома. Но потом закрутилась, забегалась и про зеркало забыла.

Теперь же, когда оно так веселило ребенка, снимать зеркало со стены не хотелось. Муж шутил, что в зеркале живет весельчак, который забавляет ребенка вместо няньки.

Но однажды все изменилось. Дочь перестала самостоятельно играть в кроватке. Даже спать в ней отказывалась. Стала нервной, постоянно плакала. Иногда такое ее поведение доходило до сильных истерик.

Мы с мужем не могли найти причину, из-за которой малышка так себя вела. Показали ее участковому педиатру и прошли все предписанные им обследования. Но и врачи ничего сказать не могли.

Все разрешилось само собой. Как-то я на минутку оставила дочь одну в детской. Нужно было выйти в кухню, чтобы выключить электропечь. Когда я вернулась к ребенку, то вскрикнула от ужаса.

На стене, чуть повыше зеркала, сидело или, скорее, висело какое-то мохнатое существо. Длинные уши его торчали в разные стороны перпендикулярно голове, нос был загнут вниз крючком, а четыре круглых глаза горели красным огнем. Существо выглядело так ужасно, что хотелось закрыть глаза и не видеть его.

Дочь плакала, а я, остолбенев, смотрела на жуткое создание и не знала, что делать. Так продолжалось несколько секунд. Потом существо прыгнуло в зеркало и растворилось в нем.

Не буду описывать то, что происходило дальше. Помню мало. Схватила дочурку, быстро одела. Потом автобус, мамин подъезд, расспросы.

Вернулись мы с дочерью в свою квартиру на следующий день вместе с мужем и многочисленными родственниками. Зеркало, как ни в чем не бывало, висело на своем месте.

Отец мужа, мой свекр, снял его и куда-то увез. Кто-то из родственников ходил по квартире со свечой в руках, кто-то нашептывал молитвы.

Может, еще что-то делали, я не знаю. Но в какой-то момент меня вдруг отпустило. Стало легко дышать, голова прояснилась. Дочь тоже заулыбалась, загулила что-то свое. Я поняла, что существа больше в нашей квартире нет.

До сих пор не могу объяснить произошедшее. Конечно, про всяких зеркальных и домовых я слышала в своей жизни не один раз. Но относилась к этим рассказам с иронией, не верила им. И вдруг наяву увидела такое…

Сейчас моей дочери уже 20 лет. О том, что произошло в ее детстве, она, конечно, не помнит. Да я и сама стараюсь об этом не вспоминать, чтобы не навлечь чего-нибудь на свою квартиру. Не зря у наших предков было поверье, что грудных детей нельзя подносить к зеркалу. Теперь я точно знаю, почему.

Вера Смольникова

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