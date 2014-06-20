Стрелы Амура поразят куйбышевцев

Куда пойти в Куйбышеве с 13 по 19 февраля.

ДК имени Куйбышева:

17 февраля в 11.00 — праздник «Доброе сердце», посвященный укреплению и повышению роли института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций, признания труда опекуна

17 февраля в 18.30 — танцевально-развлекательная программа ко дню Святого Валентина «Стрелы Амура»

18 февраля в 18.00 — сольный концерт Михаила Суворова «Акустический вечер»

19 февраля в 11.00 — ТО «Истоки» — встреча «Герои, герои!», посвященная 23 февраля

Центральная городская библиотека

14 февраля в 14.00 — патриотический литературно-музыкальный перекресток «Солдаты необъявленной войны», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

16 февраля в 13.00 — игровая программа-лото «Если мы – мальчишки, то мы – богатыри!»

17 февраля в 15.00 — урок гражданственности «Если Родина зовёт…» (кадеты)

Краеведческий музей

Весь период — персональная выставка художника Ю. Скультецкого «Лето среди зимы»

СОЦ

13, 15, 16 февраля в 15.30 — первенство города по волейболу среди мужских и женских команд, посвященное 295-летию г. Куйбышева

с 14 февраля в 18.00 — турнир по баскетболу среди мужчин, посвященный 23 февраля

19 февраля в 12.00 — зональные соревнования по мини-футболу среди юношей

17 февраля — военно-спортивный турнир «Готов служить Отечеству», посвященный Дню защитника Отечества

Хоккейная коробка, квартал 8

15 февраля в 18.30; 19.30 — первенство города по хоккею. посвященное 295-летию г. Куйбышева

Молодежный центр

13 февраля в 17.00 — вечерняя программа «Место встречи» ко Дню всех влюбленных

16 февраля в 16.00 — турнир среди студ. команд «Дебаты по формату Карла Поппера» — тема: «Малолетних преступников необходимо наказывать так же, как и взрослых»

Клуб «Корсар»

15 февраля в 16.00 — урок мужества «Вывод советских войск из Афганистана»