Строительство Ледового дворца продолжат в Куйбышеве

Стротельство Ледового дворца в Куйбышеве будет продолжено. Как сообщил заместитель главы администрации Куйбышевского района — начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Валерий Конев, заказчиком-застройщиком Ледового дворца является управление капитального строительства (УКС) Новосибирской области. Это структурное подразделение Минстроя НСО.

Напомним, еще в сентябре 2011 года Куйбышевский район стал победителем среди презентаций проектов в Барабинске. После выступления куйбышевской делегации на финальной презентации проектов-победителей «Народный бюджет» в новосибирском театре «Глобус» стало понятно, что финансирование на Ледовый стадион, или Дворец, будет.

Участие администрации Куйбышевского района заключалось в том, чтобы подготовить проектно-сметную документацию на объект, провести ее экспертизу и передать документы в УКС. А также подобрать и передать земельный участок, на котором будет строиться спортивное сооружение. Управлением капитального строительства был проведен конкурс, определен подрядчик и заключен контракт.

Сумма контракта составила 200 миллионов рублей. Часть фундаментных работ выполнена в 2016 году, несмотря на то, что денег в бюджете заложено не было. На 2017 год в бюджете предусмотрено 4 млн рублей. Основной объем финансирования приходится на 2018 год — 45 млн рублей. На 2019 год предварительно заложено 5 млн рублей.

Валерий Конев,

начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта:

Цифры эти могут корректироваться, но поскольку контракт заключен, я думаю, что этот объект будет строиться.

Вы представляете себе Ледовый дворец на Молодежной?