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Строительство Ледового дворца продолжат в Куйбышеве
Стротельство Ледового дворца в Куйбышеве будет продолжено. Как сообщил заместитель главы администрации Куйбышевского района — начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Валерий Конев, заказчиком-застройщиком Ледового дворца является управление капитального строительства (УКС) Новосибирской области. Это структурное подразделение Минстроя НСО.
Участие администрации Куйбышевского района заключалось в том, чтобы подготовить проектно-сметную документацию на объект, провести ее экспертизу и передать документы в УКС. А также подобрать и передать земельный участок, на котором будет строиться спортивное сооружение. Управлением капитального строительства был проведен конкурс, определен подрядчик и заключен контракт.
Сумма контракта составила 200 миллионов рублей. Часть фундаментных работ выполнена в 2016 году, несмотря на то, что денег в бюджете заложено не было. На 2017 год в бюджете предусмотрено 4 млн рублей. Основной объем финансирования приходится на 2018 год — 45 млн рублей. На 2019 год предварительно заложено 5 млн рублей.
Валерий Конев,
начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта:
Цифры эти могут корректироваться, но поскольку контракт заключен, я думаю, что этот объект будет строиться.
Вы представляете себе Ледовый дворец на Молодежной?
Очередной долгострой и возможность пиарить себя некоторым личностям на протяжении еще нескольких лет! И так уже шесть лет в грудь себя бьют!
Не позорились бы.. уже освоено 200 миллионов а по факту один забор из профиля.
а что уже построено, кроме забора?
Хотя кандидат в депутаты Лаптев обещал перед выборами, что строительство начнется еще до наступления прошлой зимы…
Похоже забор для них это уже достижение
Я смотрю из окна,там конь не валялся.И сторожа редко увидишь.Я не покатаюсь уже.