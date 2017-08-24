Строят магазин в квартале 10 в Куйбышеве

В 10-м квартале в Куйбышеве за магазином «Деревенское мясо» полным ходом идет строительство. Оно началось ещё в 2014 году, но полную силу набрало этим летом.

По неофициальным данным, земля принадлежит предпринимателю Морозовой. Видимо, она, как собственник, решила расширить свои торговые площади.

Прежняя власть в лице Владимира Максимова была против этого строительства и разрешения на него не давала. Новая власть взглянула на это с другой стороны.

Что строят, официально не объявляется. Жители ближайших домов поговаривают, якобы, откроется «Магнит». Они такому соседству не рады. Сетуют на то, что в квартирах из-за строения станет ещё темней, детская площадка сократилась вдвое, магазинов вокруг и так пруд пруди: «Ночка», №35 («Деревенское мясо»), «Виктория».

Редакция «Аспекта» сделала запрос в администрацию города с вопросом о том, чья это земля и с каким она разрешенным использованием. В ответе сказано, что в квартале 10-5 ведется реконструкция здания магазина.