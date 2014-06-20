Свежие новости в газете Аспект

Вы видели новости Барабинска и Куйбышева в «Аспекте»? Их очень много! Какие вам понравились?

Закрыли на карантин группы в детсадах

Получили травмы на Деповской

Откровения на собрании трудовых коллективов

Не проехал автобус в Кармышак

Сообщили о бомбе в школе №3

Осудили за насилие над несовершеннолетним

Очередь на ЭКГ

Губернатор инспектировал НФС

Проверили «Водоканал»

Украл золото и сдал в ломбард

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