Свободы лишились 21 человек за наркотики в Барабинске

Лишили свободы 21 человека в Барабинске за незаконный оборот наркотических средств. Всего за 2016 год районным судом рассмотрено 33 уголовных дела в отношении 36 лиц о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков.

Судом осуждено 35 лиц. Из них за незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта осуждено 24 лица. За незаконный сбыт наркотических средств — 11 лиц. Виновные в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осуждены к различным видам наказания.

Два десятка человек — к реальному лишению свободы. Из них – 11 лиц осуждены за незаконный сбыт наркотических средств. Так сообщила старший помощник барабинского межрайонного прокурора Ольга Денисенко.

В отношении 27 лиц в ходе предварительного расследования уголовных дел проведены судебно — психиатрические экспертизы для определения наличия или отсутствия у обвиняемых синдрома зависимости от наркотических средств. По результатам проведенных экспертиз у 18 лиц обнаружен синдром зависимости от наркотических средств.

8 лиц осуждены с возложением в соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса дополнительной обязанности пройти курс лечения и медико-социальной реабилитации от наркомании.

Максимальное наказание за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества – 20 лет лишения свободы.

Что помогает человеку не стать жертвой наркомании?

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