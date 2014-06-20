Сюрприз под Старый Новый год

Мне 25 лет. Работаю менеджером в табачной компании и заочно учусь в юридическом институте. Вся жизнь для меня – сплошная гонка.

Утром спешу на автобус, который к нужной остановке подвозит меня ровно за десять минут до начала работы. Взмыленная, бегу в свой кабинет. На ходу срываю с головы шапку, кое — как цепляю на вешалку куртку и сажусь к компьютеру.

Днем ношусь по офису и складам, сверяю, считаю, спорю с клиентами по телефону и опять сверяю. Вечером все происходит в обратном порядке. И опять все бегом.

Дома, наспех поужинав с родителями, сажусь к компьютеру. Нужно сделать очередную контрольную, написать реферат, найти и выучить новую порцию статей законов.

Недавно в моей быстротечной жизни произошли некоторые перемены. В четкое расписание ежедневных «туда-сюда» вклинился новый пункт – встречи с Сергеем.

Познакомились мы с ним неожиданно. Каждое утро, выходя на своей остановке, сталкиваюсь с ним в дверях автобуса. Я выхожу, а он заходит.

Так было почти три месяца – я выхожу, а он заходит. Однажды он не стал входить в автобус, а пошел за мной к моему офису. Теперь он делает это каждое утро.

Мои родители, узнав о том, что Сергей родом из какой-то далекой деревни, наотрез отказались с ним знакомиться. Зачем мне, такой успешной и наполовину образованной, проходимец, мечтающий жениться на городской девице с высшим образованием. Факт, что Сергей сам имел диплом технического университета, веса ему в родительских глазах не прибавлял.

Так мы и встречались, втихаря от моих родителей. Не сказать, что я их сильно боюсь. Нет, дело не в страхе. Просто не хочется лишних скандалов и упреков.

Поэтому и придумывала всякие отговорки, почему задержалась. То у неизвестно откуда взявшейся подруги, якобы, просидела допоздна, то в кино решила сходить, то в библиотеку вдруг понадобилось.

За месяц до Нового года родители вдруг стали ко мне подозрительно добры и внимательны. Это меня насторожило. Так и есть, они решили познакомить меня с очередным кавалером, который «и умен, и кандидат наук, и красив, а главное – материально обеспечен».

Такие избранники уже несколько раз предлагались мне отцом и матерью. Как и все родители, они хотели для своего единственного чада хорошей и обеспеченной жизни.

Я, как всегда, отмахнулась. Молодая, мол, еще. Хочу выучиться, карьеру сделать, а потом уж и о семье думать. Не могла же я сказать им, что мы с Сергеем неделю назад подали заявление в ЗАГC.

На этот раз родители были настойчивее, чем обычно. Уж сильно им понравился молодой человек, с которым они познакомились на каких-то там своих литературных чтениях (вот только гения-поэта мне не хватало!).

«Мы пригласили его встретить с нами Старый Новый год», — строго сказала мама. — «Будь добра, хотя бы для приличия выглядеть нормально».

Такого еще не было. Ни одного кавалера для меня в дом еще не приглашали. Значит, дело принимало серьезный оборот.

К назначенному времени я вместе с родителями накрыла стол, как покорная дочь, подкрасила ресницы, надела красное платье (платье я надевала в последний раз года три назад). Посижу с научным работником, который увлекается поэзией, с полчасика, решила я, а потом сяду за свой любимый компьютер. С Сергеем мы в этот вечер встречаться не планировали, хотя он сказал, что сюрприз для меня все равно приготовил.

«Доча, иди к нам. У нас гость», — голос мамы звучал как-то по-особенному ласково. Очевидно, слишком уж большие планы возлагались на пришедшего.

Я вышла в коридор и… обомлела. Рядом с мамой стоял улыбающийся Сергей. В руках у него был огромный букет цветов…

…После того, как Сергей специально познакомился с моими родителями и завоевал их доверие, прошло четыре года. Теперь я никуда не спешу и почти всегда нахожусь дома.

Я обожаю своих любимых мужчин – двухлетнего Владика и мужа. И всегда с нетерпением жду свой самый любимый и чудесный праздник – Старый Новый год.

Марина Серова