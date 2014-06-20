Талант бывает разным

Природа таит от человечества множество своих загадок. Одна из них давно не дает мне покоя. Не могу понять, по какому принципу человек наделяется «свыше» тем или иным талантом? Почему у одних он есть, а у других отсутствует?

До школьного возраста такого вопроса у меня не возникало. Детский сад я не посещала, поэтому мои представления о себе и о мире формировались под влиянием мамы. Для неё я была самая способная, рассудительная, удивительная и талантливая. Я тоже так думала до тех пор, пока не пошла в школу

В первом классе сразу стала подмечать, что среди моих ровесников один красиво рисовал, другой чудесно лепил, а третий — замечательно пел. Не могла понять, как же у них это получается? У меня же, как бы я ни старалась, не выходило ни первого, ни второго, ни третьего…

Я росла в те времена, когда загадкам генетики и наследственности не придавали особого значения. И дома, и в школе взрослые учили тому, что талант раскрывается в человеке, благодаря упорному труду и терпению.

Рано начала пробовать себя в разных сферах, где мог бы проявиться мой талант. Периодически искала его истоки в балетной и театральной студиях, танцевальном кружке. Извела ни одну пачку карандашей и акварельных красок. А сколько перепортила дефицитных отрезов, пробуя себя в искусстве койки и шитья!

Учёба в музыкальной школе завершилась только элементарными знаниями музыкальной грамоты и посредственной игрой на фортепиано. За годы учебы так и не вспыхнула во мне искорка «божьего» таланта.

При этом, в моей семье таланты были: мама обладала красивым голосом, старшая сестра прекрасно рисовала, средняя успешно занималась музыкой. Получалось, что природа почему-то решила «отдохнуть» именно на мне.

Многие мои одноклассники твердо знали, кем хотят стать после школы, и в чём могут состояться, как личности. Не знала этого только я. Всё ждала, что вот-вот произойдёт чудо, и я открою в себе истинное предназначение. Начну над ним трудиться и развивать. Долго верила в известное утверждение, что талант – это 99% — труда и лишь 1% — выдающихся способностей.

В течение жизни попробовала себя в четырех диаметрально противоположных профессиях («из огня да в полымя»), но ни в одной не достигла ни совершенства, ни высокого мастерства, ни великих достижений. Мои старания и труды были отмечены коллегами, но не более того. Выходит, что одного усердия недостаточно — важно, в первую очередь, иметь природный дар.

Понимая, что все мои усилия не приносят желаемого результата, расстраивалась и разочаровывалась в себе. Получалось, что и училась не тому, и работала не там… Часто задавалась вопросом: где же зарыт мой талант и насколько глубоко? Хотя это нисколько не мешало мне восхищаться и ценить творчество талантливых людей.

Наверное, до сих пор бы горевала из-за своей бесталанности и жалела, что попусту растратила драгоценное время, но однажды прочитала важные для себя строки из стихотворения Андрея Дементьева:

Никогда, никогда ни о чём не жалейте,

Поздно начали вы или рано ушли…

Пусть другой гениально играет на флейте,

Но ещё гениальнее слушали вы.

Две последние строчки стали для меня открытием — поняла, что талант бывает разным. Как долго я шла к осознанию того, что природа и меня не обделила талантом!

Ведь если некому будет глубоко понимать, тонко чувствовать, восторгаться и наслаждаться прекрасным, тогда исчезнет смысл гениально творить, ваять, создавать и созидать.