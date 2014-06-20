Татьяна Матвеева представит Куйбышев в Молодежном парламенте

Татьяна Матвеева будет представлять интересы молодежи Куйбышевского района в Молодежном парламенте Новосибирской области.

Татьяна Матвеева, студентка КФ НГПУ, секретарь Молодежного парламента Куйбышевского района, заручилась поддержкой большинства, опередив ближайшего соперника на 39 голосов.

Подведены итоги голосования. В результате, Татьяна Матвеева набрала 329 голосов, Алексей Брит – 290 голосов, за Олесю Третьякову проголосовало 282 молодых избирателя.

Выборы в Молодежный парламент Новосибирской области состоялись 13 февраля. Голосование проходило на избирательном участке в Доме молодежи. В ряде учреждений работали выездные урны для голосования.

Татьяна Дирибасова, председатель Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района: Молодые избиратели, выбирая члена Молодежного парламента, ответственно подошли к выборам и проявили высокую активность. На избирательный участок в Доме молодежи пришли более 900 человек. Это работающая молодежь до 30 лет включительно, студенты профессиональных учебных заведений, школьники старше 16 лет.

Оксана Шапошникова, начальник отдела молодежной политики администрации Куйбышевского района: Действительными признаны 914 бюллетеней, 13 бюллетеней испорчены. Хорошую явку показали: медицинский техникум, политехнический колледж, школа № 3.

В 2014 году членом Молодежного парламента Новосибирской области была Марина Терре, в 2015, после дополнительных выборов, Куйбышевский район представляла Анджелика Вяткина. Официальные итоги выборов в Молодежный парламент Новосибирской области в 2017 году объявлены 16 февраля.

Молодежный парламент – главный представительный орган молодежи Новосибирской области, созданный в целях обеспечения участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики, формирования правовой и политической культуры молодежи, содействия социальной активности молодежи. Молодежный парламент Новосибирской области состоит из 44 представителей от каждого муниципального сельского района и от каждого района города Новосибирска.