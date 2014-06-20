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Татьяна Матвеева представит Куйбышев в Молодежном парламенте
Татьяна Матвеева будет представлять интересы молодежи Куйбышевского района в Молодежном парламенте Новосибирской области.
Татьяна Матвеева, студентка КФ НГПУ, секретарь Молодежного парламента Куйбышевского района, заручилась поддержкой большинства, опередив ближайшего соперника на 39 голосов.
Подведены итоги голосования. В результате, Татьяна Матвеева набрала 329 голосов, Алексей Брит – 290 голосов, за Олесю Третьякову проголосовало 282 молодых избирателя.
Выборы в Молодежный парламент Новосибирской области состоялись 13 февраля. Голосование проходило на избирательном участке в Доме молодежи. В ряде учреждений работали выездные урны для голосования.
Татьяна Дирибасова,
председатель Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района:
Молодые избиратели, выбирая члена Молодежного парламента, ответственно подошли к выборам и проявили высокую активность. На избирательный участок в Доме молодежи пришли более 900 человек. Это работающая молодежь до 30 лет включительно, студенты профессиональных учебных заведений, школьники старше 16 лет.
Оксана Шапошникова,
начальник отдела молодежной политики администрации Куйбышевского района:
Действительными признаны 914 бюллетеней, 13 бюллетеней испорчены. Хорошую явку показали: медицинский техникум, политехнический колледж, школа № 3.
В 2014 году членом Молодежного парламента Новосибирской области была Марина Терре, в 2015, после дополнительных выборов, Куйбышевский район представляла Анджелика Вяткина. Официальные итоги выборов в Молодежный парламент Новосибирской области в 2017 году объявлены 16 февраля.
Молодежный парламент – главный представительный орган молодежи Новосибирской области, созданный в целях обеспечения участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики, формирования правовой и политической культуры молодежи, содействия социальной активности молодежи.
Молодежный парламент Новосибирской области состоит из 44 представителей от каждого муниципального сельского района и от каждого района города Новосибирска.