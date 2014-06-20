Телефон для детей в Куйбышеве

Жители Куйбышевского района могут позвонить по телефону доверия и рассказать о проблемах взаимоотношений. Звонок является доступным с любого телефона, бесплатным и анонимным. Служба телефона доверия работает круглосуточно.

Единый общероссийский детский телефон доверия создан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Новосибирской области действует 5 служб «Детский телефон доверия», подключенных к единому общероссийскому телефонному номеру 8-800-2000-122.

В Куйбышевском районе с 2008 года работает электронная почта доверия DOVERKAINSK@ngs.ru, на которую принимаются электронные сообщения от детей, подростков и их родителей по различным вопросам взаимоотношений. Специалисты отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Куйбышевского района в обязательном порядке рассматривают все поступившие сообщения и дают рекомендации, исходя из ситуации, в которой оказался автор письма.