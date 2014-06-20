Точки роста Куйбышевского района

Результаты работы Куйбышевского района в 2016 году — более чем положительные. Такую оценку по итогам работы в 2016 году району дал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким, который принял участие в ежегодном собрании представителей трудовых коллективов и общественности Куйбышевскогорайона. В мероприятии также приняли участие депутаты Заксобрания Юрий Шпаков и Сергей Зарембо.

С докладом об основных результатах социально-экономического развития района выступил Анатолий Мусатов, исполняющий обязанности главы. В своем выступлении Анатолий Михайлович отметил, что большинство макроэкономических районных показателей характеризуются положительной динамикой.

Анатолий Мусатов,

исполняющий обязанности главы Куйбышевского района:

Мы достигли роста объема инвестиций в основной капитал — 132,1%, приросли по объему выполненных работ в строительстве — 175%, увеличили показатели в торговле — 103,1%, оказании платных услуг — 107,2%, а также реальных располагаемых денежных доходов населения — 106,0%. Объем промышленного производства по итогам года составил 119,1% к уровню 2015 года.

О достижениях в работе системы образования района в своем докладе сообщила Лилия Орлова, заместитель начальника управления образовани. Основные итоги деятельности в сфере социальной защиты населения озвучила Светлана Мамонова, начальник отдела пособий и социальных выплат.

Евгений Ким,

министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики:

Абсолютно точно обозначены точки роста. Это газовый терминал, нефтеперерабатывающий завод, новые рабочие места. Поднята очень высокая планка на последующие годы, желаю достичь всех намеченных показателей. От имени губернатора хочу поблагодарить трудовые коллективы за проделанную работу и пожелать усердия и удачи.

За достижения в профессиональной деятельности и высокие результаты в работе по итогам 2016 года трудовые коллективы и их представители были отмечены наградами и поощрениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, губернатора, министерства социального развития и Законодательного собрания Новосибирской области, главы Куйбышевского района.

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