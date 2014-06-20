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Травмы из-за снега получают барабинцы
Опасные травмы получают барабинцы из-за нечищенных дорог. За эту зиму редакции «Аспект» известно, как минимум, три случая неудачных падений.
Напомним, что вывихнула руку пенсионерка с улицы Ленина Мария Гуляева. Жительница многоквартирного дома упала на придомовой территории. Дорога была нечищена.
Недавно женщина упала на улице Деповской. Барабинцы рассказали, что ей пришлось вызывать скорую. С серьезной травмой ноги она попала сначала в местную больницу. В Куйбышеве пережила операцию. Другая жительница отделалась ушибом.
Жители говорят, что не один раз просили городские службы почистить Деповскую. Улица и без того узкая, тротуара нет. Но помощи пока не дождались.
Вы бы стали требовать компенсации за полученные травмы?
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