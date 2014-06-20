Три врача приедут работать в барабинскую ЦРБ

Три новых врача приедет работать в барабинскую ЦРБ в 2017 году. Всего в штате учреждения — 71 врач. Об этом заявил руководитель Константин Довгулев на собрании трудовых коллективов.

Напомним, что в прошлом году в Барабинск приехали четыре молодых специалиста. Но все же на сегодняшний день укомплектованность врачебными кадрами составляет 46% от потребности.

Уже подписан контракт на выполнение подрядных работ второго этапа реконструкции ЦРБ. Он обойдется в 242 миллиона рублей. Предполагается капремонт второй половины здания, помещений, а также установка нового оборудования.

Губернатор области Владимир Городецкий, присутствовавший на собрании в Барабинске, попросил уделить особое внимание нехватке кадров в больнице и подключить к этому все ресурсы. Ведь в ремонт вложены сотни миллионов, а работать в новых стенах учреждения с современным оборудованием получается некому.

По информации портала Работа в России, сегодня требуются: врач функциональной диагностики, врачи-педиатры, терапевты, хирург, дерматолог, физиотерапевт, офтальмолог, отоларинголог. Эти вакансии всегда открыты.

Нехватку каких врачей вы ощущаете в Барабинске?

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