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Три врача приедут работать в барабинскую ЦРБ
Три новых врача приедет работать в барабинскую ЦРБ в 2017 году. Всего в штате учреждения — 71 врач. Об этом заявил руководитель Константин Довгулев на собрании трудовых коллективов.
Напомним, что в прошлом году в Барабинск приехали четыре молодых специалиста. Но все же на сегодняшний день укомплектованность врачебными кадрами составляет 46% от потребности.
Уже подписан контракт на выполнение подрядных работ второго этапа реконструкции ЦРБ. Он обойдется в 242 миллиона рублей. Предполагается капремонт второй половины здания, помещений, а также установка нового оборудования.
Губернатор области Владимир Городецкий, присутствовавший на собрании в Барабинске, попросил уделить особое внимание нехватке кадров в больнице и подключить к этому все ресурсы. Ведь в ремонт вложены сотни миллионов, а работать в новых стенах учреждения с современным оборудованием получается некому.
По информации портала Работа в России, сегодня требуются: врач функциональной диагностики, врачи-педиатры, терапевты, хирург, дерматолог, физиотерапевт, офтальмолог, отоларинголог. Эти вакансии всегда открыты.
Нехватку каких врачей вы ощущаете в Барабинске?
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