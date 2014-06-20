Трое лучших заведующих — из Куйбышева

Заведующие детскими садами Куйбышевского района стали победителями конкурса «Лучший заведующий детским садом в Новосибирской области». 27 января подведены итоги конкурса среди руководителей дошкольных образовательных организаций «Лучший заведующий детским садом в Новосибирской области». В конкурсе, который проводился в Новосибирской области второй год подряд, приняли участие трое заведующих детскими садами Куйбышевского района.

Дипломом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области отмечены Светлана Болтрукевич, Жанна Толчина и Елена Шакурова, которые стали абсолютными победителями в своих номинациях.

Светлана Болтрукевич, заведующая детским садом «Сказка», стала победителем конкурса в номинации «Управление деятельностью в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования». Жанна Толчина, заведующая детским садом «Родничок», одержала победу в номинации «Партнеры дошкольной образовательной организации». В номинации «Система оценки качества на уровне дошкольной образовательной организации» победила Елена Шакурова, заведующая детским садом «Золотой ключик».

Как отметила Наталья Коваленко, начальник управления образования Куйбышевского района, итоги конкурса показали, что дошкольное образование Куйбышевского района находится на высоком уровне.

Наталья Коваленко,

начальник управления образования Куйбышевского района:

Дошкольные образовательные учреждения, которыми руководят победители конкурса, славятся своими традициями, успехами воспитанников и высоким творческим потенциалом педагогов. Опыт, приобретенный руководителями на конкурсе, несомненно, пригодится в профессиональной деятельности.

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