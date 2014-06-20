Трое погибших в аварии на Иртыше

Смертельная авария произошла вчера, 25 декабря, на трассе «Иртыш» в 16:00. Водитель автомобиля «АУДИ Q7» 1979 года рождения на 1 128 километре совершал манёвр обгона. Он выехал на полосу со встречным движением, где совершил столкновение с «Мерседесом-Аксор» с полуприцепом «Шмитц».

В результате ДТП водитель «иномарки» и два его пассажира получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Они скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель грузовика получил телесные повреждения. Его госпитализировали в барабинское медучреждение.

Андрей Дамзин,

старший инспектор по пропаганде БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»:

Причиной аварии послужило и превышение установленного скоростного режима. По показаниям очевидцев происшествия — водителей обгоняемых автомобилей, скорость «внедорожника» до момента столкновения была около 180 километров в час. Вероятнее всего, водитель «АУДИ» попросту решил «проскочить» между встречным грузовиком и обгоняемым им автомобилем. По данному поводу есть много поговорок и пословиц, но хочется просто обратиться ко всем водителям: «Не гоните, мужики! Не губите!».



Что бы вы порекомендовали водителям, отправляющимся в дальний путь на автомобиле?

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