Тушили Хонду на улице Папшева в Барабинске

Анастасия ХлюкинаПроисшествия Метки: , , ,

Горел гараж ночью 22 августа в Барабинске. Пожал случится на Папшева, 18 в частном гараже из шлакоблоков. Огонь повредил автомобиль «Хонда С-РВ» и крышу гаража. В 3:08 пожар был полностью ликвидирован. В тушении задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава ПЧ.

Причину пожара уточнили в отделе надзорной деятельности — неисправность транспортного средства. Произошло замыкание электропроводки. Автомобиль 2002 года выпуска выгорел полностью.

Можно ли восстановить автомобиль после пожара?

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