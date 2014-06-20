Тяжело переносят ОРВИ жители Барабинска

Барабинцы тяжело переносят острую респераторно-вирусную инфекцию. ОРВИ на недели выбивает из привычной колеи, отнимает силы. Напомним, что недавно в Барабинске превышался эпидемический порог заболеваемости на 13,5 процента.

Сибкрай писал о том, что в Новосибирской области зафиксировали превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 73%.

Люди говорят, что самые неприятные — первые дни болезни. Приходится лежать целыми днями, почти не вставая. И сильный кашель. Одна из жительниц, испытавших на себе все симптомы сезонного вируса, рассказала об этом.

Ирина Денисова,

жительница Барабинска:

Первые три дня держалась высокая температура — 38,8. С кровати встать невозможно. Был сильный кашель. Кости ломило во время кашля. Ощущение, что тебя избили. Сильное течение из носа, глаза слезятся. Жуткая головная боль. В горле сухо настолько, что дышать трудно. На ночь ставила рядом стакан с водой. Болею вот уже две недели. Все это время — общая слабость.мВызывала врача. Она лекарства выписала. Сказала: «Такой сейчас идет грипп».

Ирина Сергеевна прививку от гриппа этой зимой не ставила. Возможно, поэтому организм подвергся таким тяжелым испытаниям. Рассказала, что есть примеры среди знакомых — кто поставил вакцину, болел не так сильно.

Кстати, можно было воспользоваться и другими профилактическими средствами, например, оксолиновой мазью. Ее фармацевты предлагали заранее, в ноябре-декабре. Что сейчас пользуется спросам в аптеках?

Валентина Гербер,

заведующая аптекой «03»:

С 20 января и до конца месяца был сильный наплыв посетителей. В последнее время идет спад, людей приходит меньше. Наблюдаются своеобразные скачки. Сметали противовирусные препараты и лекарства от кашля. Замечено, что вирусное заболевание начинается с сильного кашля, который доставляет наибольший дискомфорт. Часто он переходит в пневмонию.

В куйбышевском филиале Фонда социального страхования сообщили, что резкого увеличения количества больничных листов нет.

Вы смогли уберечься от вирусов этой зимой?

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