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Уберут освещение с улиц Гуляевского жилмассива
Жителей многих улиц Куйбышева десятки лет волнует одна и та жа проблема — с заходом солнца их улицы погружаются в непроглядную тьму. Ни жалобы в соответствующие инстанции, ни наказы депутатам не решали проблему.
Люди самостоятельно нашли выход — потратили собственные средства и установили светильники на улице.
У государственных структур не было денег осветить улицы, но теперь найдутся средства, чтобы убрать самовольно поставленные светильники.
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У администрации не хватает денег выплачивать зарплату работникам администрации. Они вынуждены продавать все МУПовские городские земли и постройки, а свет вам оплачивать вообще нечем, Потому и убирают. Хотите чтобы было светло цепляйте к себе на счетчик и освещайте. А у города денег нет. итак мэр вынужден получать 98000 рублей, а председатель депутатов докатился до самой низкой зарплаты. Какое вам освещение?
Увы, увы! Ведь это так характерно для сегодняшней России в целом. Народ держат во тьме путём обмана(нет денег на освещение), и путём подавления гражданских свобод.
Ломать не строить, нашим » чинушам» не привыкать делать все , чтобы навредить людям, поиграть на их нервах. Что сложно узаконить и принять в дар от жителей улицы светильники, поставить их на баланс и обслуживать? Проще — снести все к …
Правильно зачем нам свет! Живите в темноте и ломайте ноги да руки.