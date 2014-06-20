Уберут освещение с улиц Гуляевского жилмассива
Мар12

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Уберут освещение с улиц Гуляевского жилмассива

Автор: | Опубликовано 12 марта 2017 в 12:23
Рубрика: Видеофакт | Просмотров: 393 | 4 комментария

Жителей многих улиц Куйбышева десятки лет волнует одна и та жа проблема — с заходом солнца их улицы погружаются в непроглядную тьму. Ни жалобы в соответствующие инстанции, ни наказы депутатам не решали проблему.

Люди самостоятельно нашли выход — потратили собственные средства и установили светильники на улице.

У государственных структур не было денег осветить улицы, но теперь найдутся средства, чтобы убрать самовольно поставленные светильники.

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