Уберут освещение с улиц Гуляевского жилмассива

Жителей многих улиц Куйбышева десятки лет волнует одна и та жа проблема — с заходом солнца их улицы погружаются в непроглядную тьму. Ни жалобы в соответствующие инстанции, ни наказы депутатам не решали проблему.

Люди самостоятельно нашли выход — потратили собственные средства и установили светильники на улице.

У государственных структур не было денег осветить улицы, но теперь найдутся средства, чтобы убрать самовольно поставленные светильники.

Друзья, подписывайтесь на канал «Аспекта» на YouTube. https://www.youtube.com/channel/UC9P0YHF0f1iwWZLjT5rnrrA