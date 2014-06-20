Убежал виновник аварии в Куйбышеве

Водитель автомобиля «Мерседес», нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, столкнулся с пассажирским автомобилем ГАЗель. Произошло это 31 декабря в районе кольцевой развязки в Куйбышеве. От удара ГАЗель по инерции покатилась вперед и наехала на стоящий автомобиль «Нива».

На место аварии были вызваны сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Водителю маршрутки медицинскую помощь оказали на месте. Из пассажиров и участников ДТП никто не пострадал.

Анжела Иващенко,

инспектор по пропаганде ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»:

По словам очевидцев, в салоне «Мерседеса» находилось два человека – водитель и пассажир. Оба они, оставив автомобиль, скрылись с места происшествия. Впоследствии водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, был установлен.Ведется административное расследование происшествия.

Почему водитель, виновный в ДТП, скрылся с места происшествия?

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