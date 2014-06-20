Темы
Ещё по теме
Убежал виновник аварии в Куйбышеве
Водитель автомобиля «Мерседес», нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, столкнулся с пассажирским автомобилем ГАЗель. Произошло это 31 декабря в районе кольцевой развязки в Куйбышеве. От удара ГАЗель по инерции покатилась вперед и наехала на стоящий автомобиль «Нива».
На место аварии были вызваны сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Водителю маршрутки медицинскую помощь оказали на месте. Из пассажиров и участников ДТП никто не пострадал.
Анжела Иващенко,
инспектор по пропаганде ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»:
По словам очевидцев, в салоне «Мерседеса» находилось два человека – водитель и пассажир. Оба они, оставив автомобиль, скрылись с места происшествия. Впоследствии водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, был установлен.Ведется административное расследование происшествия.
Почему водитель, виновный в ДТП, скрылся с места происшествия?
Еще по теме:
Это Курленок был?