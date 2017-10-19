Убийство из-за ревности произошло в поселке Горка

Совершил убийство из ревности житель Барабинска. Межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, обвиняемый дома в поселке Горка в ночное время распивал спиртные напитки со своей сожительницей. После распития бутылки водки он лег спать, а женщина пошла к их общему знакомому, другу ее детства.

Проснувшись и не найдя свою сожительницу, склонный к ревности обвиняемый загрузил в прицеп мотоцикла самозарядное гладкоствольное охотничье ружье и поехал на поиски пропавшей. Добравшись до дома их общего знакомого, он застал женщину в компании другого мужчины.

Злоумышленник взял охотничье ружье и, желая напугать соседа, произвел шесть выстрелов в потолок и стены дома. Выстрелы не произвели на мужчину впечатления, тогда обвиняемый прикладом нанес потерпевшему удар в грудь, от которого тот упал.

После чего, желая убить, обвиняемый продолжил избивать знакомого, нанеся ему не менее пяти ударов в голову прикладом ружья, а также кулаками и ногами, обутыми в берцы.

В результате умышленных преступных действий потерпевшему была причинена открытая черепно-мозговая травма, от которой тот скончался на месте преступления. Закон предусматривает наказание за это в виде 15 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит по существу барабинский районный суд.

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