Убил косулю в заказнике в Куйбышеве

От рук браконьера погибла самка косули. Произошло это на территории Казатовского государственного природного заказника Новосибирской области, недалеко от деревни Степановка Куйбышевского района.

Во время проведения совместных мероприятий представителей департамента животного мира и полиции в районе заказника сотрудники услышали выстрелы. Группа проследовала к месту, где они были произведены.

При осмотре специалисты обнаружили шкуру дикого животного. От места предполагаемого забоя вели следы, которые были похожи на следы лошади.

Следуя по ним, сотрудники вышли к охотничьему домику, где находился предполагаемый злоумышленник. Он и совершил данное преступление.

При осмотре у мужчины был изъят карабин, нож, боеприпасы и туша косули, которую он спрятал неподалеку в лесополосе. За ней браконьер намеревался вернуться позже.

Евгений Мезенцев,

начальник отдела дознания межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»:

Злоумышленником оказался 35-летний житель одного из сел Куйбышевского района. Ранее мужчина судим не был. Теперь ему грозит наказание до 6 месяцев ареста.

Нарушитель добровольно возместил ущерб, причинённый охотничьим ресурсам незаконной добычей самки сибирской косули, в размере 140 тысяч рублей.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» возбуждено уголовное дело по статье 258, части 1, пунктам «а», «г» Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота с причинением крупного ущерба на особо охраняемой природной территории».

Что заставило мужчину охотиться в заказнике?

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