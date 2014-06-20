Участвуйте в квесте в Куйбышеве

Студенты профессиональных образовательных учреждений Куйбышева приглашаются к участию в областном географическом квесте «55 параллель». Мероприятие, посвященное 80-летию Новосибирской области, организуется министерством труда, занятости и трудовых ресурсов. Квест проводится в целях стимулирования студентов к изучению географии Новосибирской области, популяризации географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи.

Программа областного географического квеста включает в себя выполнение командами профессиональных образовательных организаций заочного творческого задания и финального очного выступления лучших команд по итогам первого тура. Состав команд образовательных учреждений будет представлен шестью студентами 1-4-х курсов и руководителем.

Заявка для участия в квесте, выполненное творческое задание, видеоматериалы предоставляются участниками в срок до 6 февраля в организационный комитет мероприятия (ngrt-nsk@bk.ru). Ознакомиться с формой заявки и положением о мероприятии можно, пройдя по ссылке. Очный тур областного географического квеста «55 параллель» пройдет 20 февраля в Сибирском геофизическом колледже (ул. Немировича-Данченко, 119).

Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года. В 2017 году регион будет отмечать 80-летие со дня образования.

Вы примете участие в квесте?

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