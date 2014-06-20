Учителей внесли в Золотой фонд в Барабинске

Открыли Книгу почета педагогов в Барабинске. Она называется «Золотой фонд педагогов Барабинского района». Первые имена, которые занесли на ее страницы, назвали на расширенном заседании коллегии Управления образования.

Тамара Игнатьева вручила сертификаты 17-ти учителям. Так сообщила пресс-служба районной администрации.

Итак, в Золотой фонд педагогов внесли:

Татьяну Cлепухину, учителя русского языка и литературы школы №1;

Елену Куляндину, учителя русского языка и литературы школы №2;

Валентину Пучкину, учителя русского языка и литературы школы №3;

Наталью Рязанову, учитель физики школы №3;

Надежду Чеснок, учителя музыки школы №3;

Наталью Афанасьеву, учителя русского языка и литературы школы №92;

Юлию Адутову, учителя технологии школы №93;

Галину Солодовникову, учителя физики школы №93;

Тамару Кеслер, учителя начальных классов новочановской школы;

Наталью Некрасову, учителя русского языка и литературы зюзинской школы;

Елену Каракчееву, заместителя директора по учебно-воспитательной работе устьянцевской школы;

Елену Змитрович, учителя математики новоярковской школы;

Валентину Головину, учителя математики старощербаковской школы;

Елену Нор, воспитателя детского сада № 6 «Сказка»;

Елену Борисову, воспитателя детского сада №7 «Радуга»;

Валерия Шейко, педагога дополнительного образования Центра ДОД;

Сергея Болдина, тренера-преподавателя Центра ДОД.

Чем запомнились ваши школьные учителя?

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