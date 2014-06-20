Учителей внесли в Золотой фонд в Барабинске
Фев02

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Учителей внесли в Золотой фонд в Барабинске

Автор: | Опубликовано 2 февраля 2017 в 11:29
Рубрика: Образование | Просмотров: 30 | Комментариев нет

Открыли Книгу почета педагогов в Барабинске. Она называется «Золотой фонд педагогов Барабинского района». Первые имена, которые занесли на ее страницы, назвали на расширенном заседании коллегии Управления образования.

Тамара Игнатьева вручила сертификаты 17-ти учителям. Так сообщила пресс-служба районной администрации.

Итак, в Золотой фонд педагогов внесли:

  • Татьяну Cлепухину, учителя русского языка и литературы школы №1;
  • Елену Куляндину, учителя русского языка и литературы школы №2;
  • Валентину Пучкину, учителя русского языка и литературы школы №3;
  • Наталью Рязанову, учитель физики школы №3;
  • Надежду Чеснок, учителя музыки школы №3;
  • Наталью Афанасьеву, учителя русского языка и литературы школы №92;
  • Юлию Адутову, учителя технологии школы №93;
  • Галину Солодовникову, учителя физики школы №93;
  • Тамару Кеслер, учителя начальных классов новочановской школы;
  • Наталью Некрасову, учителя русского языка и литературы зюзинской школы;
  • Елену Каракчееву, заместителя директора по учебно-воспитательной работе устьянцевской школы;
  • Елену Змитрович, учителя математики новоярковской школы;
  • Валентину Головину, учителя математики старощербаковской школы;
  • Елену Нор, воспитателя детского сада № 6 «Сказка»;
  • Елену Борисову, воспитателя детского сада №7 «Радуга»;
  • Валерия Шейко, педагога дополнительного образования Центра ДОД;
  • Сергея Болдина, тренера-преподавателя Центра ДОД.

Чем запомнились ваши школьные учителя?

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