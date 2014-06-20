Фев02
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Учителей внесли в Золотой фонд в Барабинске
Открыли Книгу почета педагогов в Барабинске. Она называется «Золотой фонд педагогов Барабинского района». Первые имена, которые занесли на ее страницы, назвали на расширенном заседании коллегии Управления образования.
Тамара Игнатьева вручила сертификаты 17-ти учителям. Так сообщила пресс-служба районной администрации.
Итак, в Золотой фонд педагогов внесли:
- Татьяну Cлепухину, учителя русского языка и литературы школы №1;
- Елену Куляндину, учителя русского языка и литературы школы №2;
- Валентину Пучкину, учителя русского языка и литературы школы №3;
- Наталью Рязанову, учитель физики школы №3;
- Надежду Чеснок, учителя музыки школы №3;
- Наталью Афанасьеву, учителя русского языка и литературы школы №92;
- Юлию Адутову, учителя технологии школы №93;
- Галину Солодовникову, учителя физики школы №93;
- Тамару Кеслер, учителя начальных классов новочановской школы;
- Наталью Некрасову, учителя русского языка и литературы зюзинской школы;
- Елену Каракчееву, заместителя директора по учебно-воспитательной работе устьянцевской школы;
- Елену Змитрович, учителя математики новоярковской школы;
- Валентину Головину, учителя математики старощербаковской школы;
- Елену Нор, воспитателя детского сада № 6 «Сказка»;
- Елену Борисову, воспитателя детского сада №7 «Радуга»;
- Валерия Шейко, педагога дополнительного образования Центра ДОД;
- Сергея Болдина, тренера-преподавателя Центра ДОД.
Чем запомнились ваши школьные учителя?
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