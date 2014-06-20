Ударил сотрудника ДПС на дороге барабинец

Оскорбил и ударил инспектора ДПС нетрезвый водитель в Барабинском районе. Это случилось, когда за административное правонарушение полицейский потребовал остановить автомобиль для составления протокола.

Мужчина из мести за выполнение инспектором служебных обязанностей выразился в его адрес грубой нецензурной бранью. Так барабинец унизил честь и достоинство полицейского в неприличной форме. После этого нарушитель нанес удар головой в область переносицы инспектору.

Анна Кочукова,

помощник председателя барабинского суда:

Водителя признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 Уголовного кодекса — публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей — статьей 318, части 1 Уголовного кодекса — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Суд назначил гражданину наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев и штрафа в размере 7 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как вы реагируете, когда вас останавливает сотрудник ДПС?

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